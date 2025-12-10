Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3035906
Zee OdishaOdisha State

Odisha News: ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅସୁସ୍ଥ ମାଖନା ହାତୀର ମୃତ

ହାତୀର ଗୋଡର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବନ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ପରିବା ଓ ଫଳରେ ଔଷଧ ମିଶାଇ ହାତୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। କିଛିଦିନ ପରେ ହାତୀର ଶରୀରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କ୍ଷତ ଗୁଡିକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲା। 

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Dec 10, 2025, 12:52 PM IST

Trending Photos

Odisha News: ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅସୁସ୍ଥ ମାଖନା ହାତୀର ମୃତ

କେନ୍ଦୁଝର:(ଅଭୟ ମହାନ୍ତି) କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ତେଲକୋଇ ବନାଞ୍ଚଳରେ ଆହତ ହୋଇ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ମାଖନା ହାତୀର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତିନିମାସ ପୂର୍ବେ ପଡାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦନ୍ତା ହାତୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ମାଖନା ହାତୀଟି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲା। ହାତୀର ଗୋଡର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବନ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ପରିବା ଓ ଫଳରେ ଔଷଧ ମିଶାଇ ହାତୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। କିଛିଦିନ ପରେ ହାତୀର ଶରୀରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କ୍ଷତ ଗୁଡିକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲା। 

ଏହାପରେ ମାଖନା ହାତୀର କ୍ଷତକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ତିନିମାସ ଭିତରେ ଦୁଇଥର ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ କରି ବନବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ଅସୁସ୍ଥ ହାତୀଟି ପ୍ରାୟ ମାସେ ହେଲାଣି ଏକୁଟିଆ ଉଦୟଗିରି, ଦେଉଳଡିହା କନ୍ତଲେଈ ଗ୍ରାମ ଆଖପାଖା ଅଞ୍ଚଳ ରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିଲା। ଗତ ୪ଦିନ ହେଲାଣି କନ୍ତଲେଈ ଗ୍ରାମ ପାଖରେ ଏକ ଧାନ ଜମି କାଦୁଅରେ ହାତୀଟି ସୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କାଦୁଅରୁ ଉଠି ଚଲାବୁଲା କରୁଥିଲା। ଗତକାଲି କନ୍ତଲେଈ ଗ୍ରାମ ପାଖରେ ଏକ ନାଳ ପାଖରେ କାଦୁଅରେ ହାତୀଟି ଶୋଇ ରହିଥିଲା। ଆଜି ଜେସିବି ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତୀକୁ ପ୍ରଥମେ ଉଠାଇବା ଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହାତୀଟି ଜୀବନ ହାରିଥିଲା।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News: ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅସୁସ୍ଥ ମାଖନା ହାତୀର ମୃତ
petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର,ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ୍-ଡିଜେଲ୍
Odisha Weather Rreport
Odisha Weather Updates: ଆଜିଠୁ ବଢିବ ଶୀତ ଲହରୀ, କଲବଲ ଜନଜୀବନ
Donald Trump
କାମ୍ବୋଡିଆ ଓ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଡେଇଁଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, କହିଲେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଫୋନ କରିବାର ଅଛି
Odisha news
Odisha News: ୨୦୨୪-୨୫ ରେ ଡିଏଭି ବେଦାନ୍ତର ୨୨ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମ୍ମାନିତ