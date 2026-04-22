Odisha News: ଶାଳଫୁଲ ପୂଜା କରି ବାହା ପର୍ବ ପାଳିଲେ ହୋ' ସମ୍ପ୍ରଦାୟ

Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର: ପାଳିତ ହେଲା "ହୋ" ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବାହା ପର୍ବ । ୨ ଦିନ ଧରି ଏହି ପର୍ବକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟଗୀତର ତାଳେତାଳେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ । ଏହି ପର୍ବରେ ପ୍ରକୃତିର ଉପାସକ ଆଦିବାସୀ "ହୋ" ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ, ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ କରି ଶାଳଫୁଲ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ସେମାନେ ଶାଳପତ୍ର ଖଲିରେ ଖାଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଫଳ ଓ ପୁଷ୍ପ ଖାଇବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି।
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ପିପଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଅସନବଣି ଗାଁ । ଗାଁରେ ଏବେ ଉତ୍ସବର ବାତାବରଣ । ମୃଦଙ୍ଗ ଏବଂ ମାଦଳ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ପରିବେଶ । ପାରମ୍ପରିକ ବେଶ ପୋଷକରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗାଁର ମହିଳା । ମୁଣ୍ଡ, ବେକ, ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧି ହାତରେ ହାତ ଛନ୍ଦି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା । ବାହାପର୍ବ ଅବସରରେ ଗାଁମୁଣ୍ଡ ଶାଳଗଛ ଚାରିପଟେ ମହିଳାଙ୍କର ଏହି ନୃତ୍ୟ, ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି । ଜଙ୍ଗଲରୁ ବର୍ଷର ନୂଆ ଶାଳଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶାଳପତ୍ର ଠୋଲି ରେ ପ୍ରଥମେ ହାଣ୍ଡିଆ ପୂଜା କରାଯାଏ । ଏହାପରେ ଆନନ୍ଦରେ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟଗୀତରେ ମଜ୍ଜିଯାନ୍ତି ଲୋକେ ।
ପ୍ରକୃତିର ଉପାସକ, ଆଦିବାସୀ "ହୋ" ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଏବେବି ଜଙ୍ଗଲଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ଶାଳପତ୍ର ଏବଂ ଫୁଲକୁ ଏମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି । ବାହାପର୍ବରେ ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବର୍ଷର ନୂତନ ଶାଳଫୁଲ ଏବଂ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି । ଗାଁ ଦେହୁରୀ, ଶାଳଗଛର ଡ଼ାଳ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗାଁମୁଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି । ସେଠାରେ ପ୍ରଥମେ ନୂତନ ଶାଳଫୁଲ ପୂଜା କରାଯାଏ । ଏହାପରେ ନୂତନ ଶାଳପତ୍ର ଠୋଲିରେ ପିତୃପୁରୁଷ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହାଣ୍ଡିଆ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ । ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇ ନାଚଗୀତ କରି ଏହି ଉତ୍ସବ ମନାଇଥାନ୍ତି । ବାହାପର୍ବ ପରେ, ଲୋକମାନେ ଚାର, କେନ୍ଦୁ, ଆମ୍ବ ପରି ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ନୂତନ ଫଳ ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ରହିଛି ପରମ୍ପରା ।
ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଭୂଲିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ, ଆଦିବାସୀ ହୋ ସମାଜର ବାହାପର୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି ।