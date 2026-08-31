Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଆଜିଠୁ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି

ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ଝୋବାକଣ୍ଠିର ଗଣତି ହୋଇନଥିଲା । ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଭିତର କାଠ ଦର୍ଶନ ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 31, 2026, 08:05 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 08:05 AM IST
ଆଜିଠୁ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି
Image Credit: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ SOP ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାଏଁ ଗଣତି ହେବ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ DLO ଆକାଶ
2
3
4
5