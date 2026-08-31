ଆଜିଠୁ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି

ପୁରୀ: ଆଜିଠୁ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ SOP ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାଏଁ ଗଣତି ହେବ । ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ଝୋବାକଣ୍ଠିର ଗଣତି ହୋଇନଥିଲା । ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଭିତର କାଠ ଦର୍ଶନ ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇ କୁହଯାଇଛି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା (SOP) ପ୍ରକାରେ ଆସନ୍ତା ତା.୩୧.୦୮.୨୬ ରିଖ ଏବଂ ତା.୦୧.୦୯.୨୬ରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ରନୂ ଅଳଙ୍କାର ଆଦିର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କଡା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହି ଅବଧିରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ନୀତି ସଂପାଦନ ଅବ୍ୟାହତ ରଖାଯିବା ସହ ଭକ୍ତ କୃ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ସ୍ବଚ୍ଛନ୍ଦ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ବାହାର ବା କାଠ ନିକଟରେ ଦର୍ଶନ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଉକ୍ତ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଭିତର କାଠ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ରହି ସର୍ବସାଧାରଣ ତଥା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାହାର କାଠରୁ ଦର୍ଶନ ଚାଲୁ ରହିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଉପରେ ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ନଆସିବ, ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏଣୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସେବକ, ଭକ୍ତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାନ ନିବେଦନ କରାଯାଉଛି ।