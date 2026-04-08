Puri Ornaments: ଆଜିଠାରୁ ଗଣତିମଣତି ଆରମ୍ଭ

Trending Photos
Puri Ornaments: ପୁରୀ: ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ଖୋଲିବ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ରେ ଚଳନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ଶେଷ ହେବାପରେ ଆଜି ଠାରୁ ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ହେବ। ବୁଧବାର ଠାରୁ ୧୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣତି ଚାଲିବ। ରବିବାର ୧୨ ତାରିଖ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ୍ ରହିବା ପରେ ପୁଣି ୧୩ ତାରିଖ ଏବଂ ୧୬ ତାରିଖ ରୁ ୧୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ । ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟା ୩୦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ। ତା ପୁର୍ବରୁ ସକାଳ ଧୂପ ସାରିବାକୁ ହୋଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି । ସ୍ବଚ୍ଛତା ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟି ରୁ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମୟ ଦରକାର । ତେଣୁ ଶନିବାର ମଧ୍ୟ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ । ପୂର୍ବରୁ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ୍ ରହିବାକୁ ହୋଇଥିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି । ତେବେ ଗଣତି ସମୟରେ ବାହାର କାଠରୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଜଗମୋହନ ଓ ପୋଖାରିଆକୁ କେବଳ ନୀତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବକଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ରହିବ ।
ତେବେ ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ଅଛି ପ୍ରାୟ ୮୧୭୫ ଭରି ୩/୪ ଅଣାର ସୁନା ଓ ୪୬୭୧ ଭରି ୨ ଅଣାର ରୂପା। ପ୍ରାୟ ୭୯ ସଂଖ୍ୟାର ସୁନା ଦ୍ରବ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ୩୯ ସଂଖ୍ୟାରେ ରୂପା ଦ୍ରବ୍ୟ ରହିଛି । ସୁନା ମଧ୍ୟରେ ୨୨୦୩ ଭରି ୪ ଅଣାର ୧୦ଟି ମଥାର ଅଳଙ୍କାର, ୧୩୦୯ ଭରି ୧ ଅଣାର ୫ଟି କାନର ଅଳଙ୍କାର, ଶୁନ ଭରିର ୧୪. ୩/୪ର ଅଣାର ୩ଟି ନାକ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି । ୧୮୬୧ ଭରି ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚ ଅଣାର ୩୪ଟି ବେକ ଅଳଙ୍କାର , ୧୧୦୧ ଭରି ୧୨ଅଣାର ୩ଟି ବାହୁର ଅଳଙ୍କାର, ସାଢ଼େ ଦଶ ଅଣାର ଗୋଟିଏ କଚଟିର ଅଳଙ୍କାର, ୩୯୨ ଭରି ଦେଢ଼ ଅଣାର ୮ଟି ଅଣ୍ଟାର ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି । ଏଥି ସହିତ ୭୫୫ ଭରି ସାଢ଼େ ୯ ଅଣାର ୨ଟି ପାଦ ବା ଗୋଡ଼ର ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି । ୫୫୦ ଭରି ୬ ଅଣାର ୧୩ଟି ଅନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି । ସେହିପରି ୨୩୩୩ ଭରି ୧୪ ଅଣାର ୧୫ଟି ପୂଜାପାଇଁ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର, ୨୦୮୭ ଭରି ୧୪ ଅଣାର ୧୭ଟି ରୂପାର ବାସନକୁସନ, ୨୪୯ ଭରି ୬ ଅଣାର ୭ଟି ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି । ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇ ମେଳକ ହେବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ହେବ।
ସେପଟେ ଗଣତି ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଯିବେ । ଦୁଇଟି ଟିମ ମଧ୍ୟରୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଙ୍ଗ ଟିମର ୧୫ ଜଣ ରହିବେ । ସେହିପରି ସୁପର ଭାଇଜିଂ ଟିମରେ ୮ ଜଣ ରହିବେ। ଏହିପରି ମୋଟ ୨୩ ଜଣ ରହିବେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୩ ଜଣ ଚଳନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ହ୍ୟାଣ୍ଡଲି ଟିମ୍ ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ଯ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମନୋନୀତ ସଦସ୍ଯ ମଧୁସୁଦନ ସିଂହାରୀ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ମହାନାୟକ ଦନାର୍ଦ୍ଦନ ପାଟ୍ଟଯୋଶୀମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତଢଉକରଣ, ଦେଉଳକରଣ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଣିଆ ସେବକ, ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ବ୍ଯାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣକାର, ଦୁଇ ଜଣ ଜେମୋଲୋଜିଷ୍ଟ ବା ରତ୍ନବିଜ୍ଞାନୀ, ସୁନା ଓ ରୁପା ଅଳଙ୍କାର ଉପରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଥିବା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକୃତ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି, ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ୩ଡି ମ୍ୟାପିଂ ରହିବେ। ସେହିପରି ସୁପରଭାଇଜିଂ ଟିମରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା, ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶାକ ଦେବବ୍ରତ ସାହୁ, ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ପୃଷ୍ଟି, ଓଏସଡି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର କମିଟି ସଦସ୍ୟ ନାରାୟଣ ଗୋଛିକାର, ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ମଧୁସୂଦନ ସିଂହାରୀ ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି।