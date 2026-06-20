Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ଜମିଜମା ବିବାଦର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା ଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ

ଜମିଜମା ବିବାଦର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା 'ଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ'

ଜମିଜମା ବିବାଦର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା 'ଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ': ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଏଆଇ-ଆଧାରିତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 20, 2026, 08:06 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 08:06 PM IST
ଜମିଜମା ବିବାଦର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା 'ଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ'

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଅଘଟଣ, ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ହଲ୍ ଛାତ
Odia News2 hrs ago
2
Odia News2 hrs ago
3
Odia News3 hrs ago
4
Top 10 News Headlines10:26 AM IST
5
PM Narendra Modi9:23 AM IST