Written By  Priyambada Rana|Reported By: Abhaya mohanty|Last Updated: Feb 17, 2026, 12:42 PM IST

Odisha News: ଏବର୍ଷ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ିଛି ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା। ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବର୍ଷ ଅଧିକ ଶୀତ ପଡ଼ିବା ସହିତ, ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ଶୀତ ଲାଗି ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟମାନଙ୍କରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଥିବାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଏଭଳି ପକ୍ଷୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା। ଏବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାର ୨୧ଟି ଜଳାଶୟକୁ ୩୬ ପ୍ରକାରର ୫,୦୩୯ଟି ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ ୫ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀଥିବା DFO ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଜଳାଶୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜଳାଶୟ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ।

କେନ୍ଦୁଝର ସହର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ରାଜାରାଜୁଡ଼ା ସମୟର ବଡ଼ଶାସନ ପୋଖରୀ। ୯ରୁ ୧୦ ଏକର ପରିମିତ ଏହି ବିଶାଳ ପୋଖରୀ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପାଲଟିଛି ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ, କିଛି ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଲାଲ୍ ଥଣ୍ଟ ଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟ କିଛି ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଧଳା ଥଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟ କିଛି ପକ୍ଷୀଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି ଲାଲ୍ ଚୂଳ। ପୋଖରୀରେ ଦଳ ଥିବା କାରଣରୁ ଏହି ପକ୍ଷୀମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ପାଣି ଭିତର ଜୀବ, ଯନ୍ତୁ, ପୋକ ଆଦି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ, ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠି ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳିବା, ଉଡ଼ିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ବିରଳ, ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀମାନେ ଦଳ, ଦଳ ହୋଇ ପୋଖରୀରେ ବୁଲୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଯାଏ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ଏହି ପକ୍ଷୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟ ମାନଙ୍କରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ଜିଲ୍ଲାର ଥଣ୍ଡା ଜଳବାୟୁ ସାଙ୍ଗକୁ ଏଠାରେ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର DFO। ଏଥିସହ, ଏହି ପକ୍ଷୀମାନେ ଏଠାରେ ନିଜର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ଏବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାର ୨୧ଟି ଜଳାଶୟରେ ୩୬ଟି ପ୍ରଜାତିର ୫,୦୩୯ଟି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ, ଲେସର୍ ହ୍ବିସଲିଙ୍ଗ ଡ଼କ୍, ରେଡ୍ କ୍ରେଷ୍ଟେଡ୍ ପୋଚାର୍ଡ, ଲିଟିଲ୍ କର୍ମୋରାଣ୍ଟ, ଟକ୍ଟେଡ଼୍ ଡ଼କ୍, ରିଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପଣ୍ଡ ହେରନ୍ ଭଳି ୫ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି । ଗତବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏବର୍ଷ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବା କହିଛନ୍ତି DFO. କେବଳ ପୁରୁଣା ପୋଖରୀ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ନୂତନ ପୋଖରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଆଗମନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏପରିକି, ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଥିବାରୁ, ସହର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପୋଖରୀକୁ ଏଭଳି ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରହୁଥିବା କହିଛନ୍ତି DFO।

