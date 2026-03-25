Odisha News: ଆଜିଠୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି, ୧୦ଟା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଟିମ

Odisha News: ପୁରୀ: ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଗଣତିମଣତି। ଶୁଭବେଳା ଦିନ ୧୨ଟା ୦୯ରୁ ୧ଟା ୪୦ ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତିମଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିଛି। ଗଣତିମଣତି ଚାଲିବାକୁ ଥିବାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କେବଳ ବଳ ବାହାର କାଠ ଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ସକାଳ ୫ଟା ସୁଦ୍ଧ ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲା ଯାଇ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭିତରେ ଭିଡ଼ କମ୍ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ବରାଦି ଅନ୍ନ ମହାପ୍ରସାଦ ମଧ୍ଯ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିବ।
ଦିନ ପ୍ରାୟ ୯ଟାରୁ ୧୦ଟା ସୁଦ୍ଧା ଗଣତିମଣତି ଦଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଗଣତିମଣତି ନିମନ୍ତେ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଜିନିଷପତ୍ର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନିଆଯିବ। ସେହିପରି ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଟିମ୍, ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଟିମ୍, କୁଇକ୍ ରେସପନ୍ସ ଟିମ୍ ପ୍ରମୁଖ ମୁତୟନ ହେବେ। ଟ୍ରେଜେରିରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ତତ୍ତ୍ବାବଧାନରେ ଚାବି ଆଣି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ। ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରତ୍ନ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପୁନଶ୍ଚ ଗଣତିମଣତି ଶେଷ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଲା ପଡ଼ିବ ଓ ଚାବି ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରେଜେରିକୁ ଯିବ।
ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯୟୀ ପ୍ରଥମେ ଚଳନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି ହେବ। ପରେ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଅନ୍ୟ ରତ୍ନ ଓ ଜିନିଷ ଗଣତିମଣତି ହେବ। ଶେଷରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଗଣତିମଣତି ହେବ। ୧୯୭୮ ମସିହାର ଗଣତିମଣତି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତାଲିକା ରହିଛି। ଏହି ତାଲିକା କ୍ରମାନ୍ଵୟ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଓ ଜିନିଷର ମେଳକ ହେବ। ଅଳଙ୍କାର ଓ ଜିନିଷର କେବଳ ଓଜନ, ମେଳକ, ଗଣତି କରାଯିବ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ ନାହିଁ ।
ପାରମ୍ପରିକ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଓ ଦଳ ଗଣତିମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଲୋକନାଥଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଗଣତିମଣତି ପାଇଁ ସୁପରଭାଇଜିଂ ଟିମ୍ ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଟିମ୍ ପ୍ରମୁଖ ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି। ଗଣତିମଣତିର ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି, ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ୩ଡି ମ୍ୟାପିଂ ହେବ। ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ, ତଢ଼ଉକରଣ, ଦେଉଳକରଣ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଣିଆ ସେବକ, ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣକାର, ଦୁଇ ଜଣ ଜେମୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣେ ଅଧୁକାରୀ ଗଣତିମଣତିରେ ସାମିଲ ରହିବେ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଓ ହାଇଲେଭଲ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ହେବ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନରେ ସମସ୍ତ ସେବକ, ନିୟୋଜିତ ଅଧୁକାରୀ, ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ତଥା ଭକ୍ତଗଣଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ।
ସେପଟେ 1978 ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ଭିତର ଭଣ୍ଡାରରେ 4364 ଭରିର 367 ପ୍ରକାର ସୁନା ରହିଛି। ସେହିପରି 14 ହଜାର 878 ଭରି ର 231 ପ୍ରକାର ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି। ବାହାର ଭଣ୍ଡାରରେ 8175 ଭରି 79 ପ୍ରକାର ସୁନା,ଓ 4671 ଭରି ର 39 ପ୍ରକାରର ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି ।ଚଳନ୍ତି ଭଣ୍ଡାରରେ 299 ଭରିର 8 ପ୍ରକାର ର ସୁନା,2600 ଭରିର 23 ପ୍ରକାରର ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି । ସମୁଦାୟ 12838 ଭରି 454 ପ୍ରକାର ସୁନା,22153 ଭରି ର 293 ପ୍ରକାର ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି ।ଗଣତି ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଣିଆ ,ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କର ବଣିଆ,ରତ୍ନ ବିଶାରଦ ଓ ଆର ବି ଆଇ ଅଧିକାରୀ ରହିବେ । ମାଇନସ ଆଣ୍ଡ ଜିଓ ଲୋଜିଷ୍ଟ୍ ର 3 ଅଧିକାରୀ ଓ ଓଜନ ମାପ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ୪୫ ବର୍ଷ ତଳେ ୧୯୭୮ ମସିହାରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଳଙ୍କାରର ହିସାବ ନିଆଯାଇଥିଲା। ୨୦୨୩ ଜୁଲାଇରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ସତ୍ୟପାଠରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ ଭିତର, ବାହାର ଏବଂ ଚଳନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସବୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାର ଠିକ୍ଠାକୁ ରହିଛି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ପାଖପାଖି ଦେଢ଼ ଦ୍ବିଣ୍ଟାଲ (୧୪୯ କେଜି ୪୬୦ ଗ୍ରାମ) ସୁନା ଓ ୧୮୪ କେଜି ରୁପା ରହିଛି।