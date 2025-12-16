Odisha News: ଆଡ଼ବା ଗାଁର ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ

Trending Photos
ଗଜପତି:(ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପୂଜାରୀ) ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଷାଣି ବ୍ଲକ ତାଟିପାଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଡବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡିଛି। ଏହି ଗ୍ରାମ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟରାସ୍ତା ଠାରୁ ମାତ୍ର ଏକ କି.ମି ଦୂରତାରେ ରହିଛି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ବାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ଏକ କିମି ରାସ୍ତା ଏବେ ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି। ଏକ କିମି ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖାଲଖମା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପିଚୁ ଉଠିପଡିଛି। ସେହିପରି ରାସ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଦବି ହୋଇପଡିଛି। ଫଳରେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ମଧ୍ୟ ଯିବାଆସିବାରେ ନାନାଦି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କହିଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ରାସ୍ତା ଗୋଷାଣି ବ୍ଲକର ତିନି ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଯଥା ଘୋରଣି, ତାଟିପାଟି, ଗୁରାଣ୍ଡିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା ଅଟେ। ମାତ୍ର ଏକ କିମି ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀ ହୋଇପଡିଥିବାରୁ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିମ୍ବା ଫାୟାର ଗାଡି ମଧ୍ୟ ଆସୁନଥିବାର ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେବାଆଣିବା କରିବା, ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯିବାଆସିବା କରିବା ସମୟରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡୁଥିବାର କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଟି.ମୋନିକା କହିଛନ୍ତି।
ସେହିପରି ଜନାର୍ଦ୍ଧନ ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଖାଲଖମା ରାସ୍ତା ଓ ରାସ୍ତା ଅଣ ଓସାରିଆ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ଗାଡି ଆସିଲେ ଅନ୍ୟ ଗାଡି ଯିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ମାନେ ଏଠାରେ ପଡି ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛୁ ବୋଲି ଜଣାଇଛନ୍ତ। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସମେତ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦୃଷ୍ଟିଆକର୍ଷଣ କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁ ନଥିବାର କେ.ନାଗଭୂଷଣ ରାଓ, କେ.ଚଳପତି ରାଓ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ଯଦି ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଏହି ରାସ୍ତା କାମ ନକରାଯାଏ ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।