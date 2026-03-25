Zee OdishaOdisha StateOdisha News: ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ଟିମ, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗଣତିମଣତି

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 25, 2026, 01:46 PM IST

Odisha News: ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ଟିମ, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗଣତିମଣତି

Odisha News: ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ଟିମ ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କଲେ ପ୍ରବେଶ। ଦିନ ୧୨ ଟା ୯ରେ ଥିବା ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଗଣତି ମଣତି ଟିମ ସଦସ୍ୟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହ ଦ୍ଵାର ସମ୍ମୁଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କଲେ ପ୍ରବେଶ। ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ପୁରୀ ଜିଲାପାଳ, ଏସପି, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଅଧକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ବନାଥ ରଥ, ସୁପରଭାଇଜର ଟିମ ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଙ୍ଗ ଟିମ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। 

ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ କେବଳ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଙ୍ଗ ଟିମ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ମୋବାଇଲ୍ ଓ କୌଣସି ଧାତବ ସାମଗ୍ରୀ ନେବା ନିଷେଧ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ମଧ୍ୟ କମିଟିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ଚଳନ୍ତି ରତ୍ନାଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଟିମ୍ ରେ ଆରବିଆଇ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। 

୪୮ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମଥର ଲାଗି ରତ୍ନାଳଙ୍କାର ଗଣତି ଓ ମଣତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା। ଏଥିରେ ରତ୍ନାଳଙ୍କାରର ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି, ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଓ 3D କରାଯିବ।ଆଜି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ବାହାର୍ କାଠ ନିକଟରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ସେପଟେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। 

ତାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥଙ୍କ ବ୍ୟତିତ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା, ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ, ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ ଆଦି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି।

Prabhudatta Moharana

