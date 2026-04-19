Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3184905
Zee OdishaOdisha Stateପ୍ରାଦୌଗିକ ସମ୍ମିଳନୀ ‘ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍–୨୦୨୬’ ୧୮ ଏପ୍ରିଲ୍ ତାରିଖରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇ-ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି

ବୁର୍ଲା ସ୍ଥିତ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (VSSUT)ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ (EEE) ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାଦୌଗିକ ସମ୍ମିଳନୀ ‘ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍–୨୦୨୬’ ୧୮ ଏପ୍ରିଲ୍ ତାରିଖରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇ-ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି।

Written By  Priyambada Rana|Reported By: Ajay Kumar Nath|Last Updated: Apr 19, 2026, 07:38 PM IST

Trending Photos

ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ପୋଷ୍ଟର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ସ୍କୁଲ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ମଡେଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ଏଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ସୁରକ୍ଷା, ଆଇଓଟି, ଉର୍ଜା ଦେୟ, ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପୁର୍ନନବୀକରଣଶୀଳ ଶକ୍ତି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ହୀରାକୁଦ ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ (OHPC), ବୁର୍ଲାର ସାଧାରଣ ପ୍ରବନ୍ଧକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଦାସ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। 

ତାଙ୍କର ଉଦ୍-ବୋଧନ ସେ ପାୱାର ସିଷ୍ଟମ୍‌ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ସହ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ସମାଜ ଓ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୂମିକାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେ ଆଧୁନିକ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମତାମତ ରଖି ଶକ୍ତି ପରିପ୍ରେକ୍ଷିରେ ନୂତନତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଏହି ଅବସରରେ ବାର୍ଷିକ ପତ୍ରିକାର ‘ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ କନେକ୍ଟ୍’ ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍କରଣ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଡି. ମିଶ୍ର, ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଡ଼ଃ ଜି. ଆର୍. ବିଶ୍ୱାଳ, ଉପଦେଷ୍ଟା ଡ଼ଃ ଏସ୍. ଗଡନାୟକ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଇଇଇ ସୋସାଇଟି ସଚିବ ଜୋଶା ବିନ୍ଧାଣି ଓ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ସଚିବ ଯଶଷ୍ମାନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।‘ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍–୨୦୨୬’ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସୁଦୃଢ଼ ସେତୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ନୂତନତ୍ୱ, ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶିଳ୍ପ-ପ୍ରସ୍ତୁତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ।

About the Author
author img
Priyambada Rana

