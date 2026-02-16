ମହାଶିବରାତ୍ରୀରେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା, କଣ୍ଢେଇ ବିବାହ ପାଇଁ ଉଜାଗର ରହିଥାନ୍ତି ସାହିବାସୀ

ବର୍ଷରୁ ବର୍ଷ ଧରି ରାତି ସାରା ଉଜାଗର ରହି ଦୁଇ କଣ୍ଡେଇଙ୍କୁ ନେଇ ମଣିଷଙ୍କ ବିବାହ ଭଳି ଅବିକଳ ଢଙ୍ଗରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅଲୋକିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର କୁଠାରୀ ମନ୍ଦିର ସାହି ନିକଟସ୍ଥ ତ୍ରୀନାଥ ନଗରରେ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ଜାଗର ଅବସରରେ ଏବେ ଦେଖାଦେଇଛି ଏକ ନିଆରା ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପରମ୍ପରା। ବର୍ଷରୁ ବର୍ଷ ଧରି ରାତି ସାରା ଉଜାଗର ରହି ଦୁଇ କଣ୍ଡେଇଙ୍କୁ ନେଇ ମଣିଷଙ୍କ ବିବାହ ଭଳି ଅବିକଳ ଢଙ୍ଗରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅଲୋକିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର କୁଠାରୀ ମନ୍ଦିର ସାହି ନିକଟସ୍ଥ ତ୍ରୀନାଥ ନଗରରେ। ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ଜାଗରକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ସାହିବାସୀମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଆନନ୍ଦମୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବରୁ ପରମ୍ପରାଗତ ବାଜା ବଜାଇ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଏବେ ଡିଜେ ବାଜାର ତାଳରେ ସମଗ୍ର ସାହି ମଝିରେ ଉତ୍ସବ ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯୁବପିଢି ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ନାଚ-ଗୀତରେ ମସଗୁଲ ହୋଇ ରାତି ସାରା ଉଜାଗର ରହୁଛନ୍ତି।
ଆଜି ବେଦି ବନ୍ଦାପନା, ବର-କନିଆଁଙ୍କୁ ହଳଦି ଲଗା, ଗନ୍ଦସଣ ପରେ ନିର୍ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଳତା, ସିନ୍ଦୁର, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ପାନିଆଁ-ଦର୍ପଣ, କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ ଓ ଖଜା ଭଳି ବିବାହ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପଟୁଆରରେ ଆଣି ଡିଜେ ବାଜା ସହ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଛି।
ରାତିରେ ଧୁମଧାମରେ ଦୁଇ କଣ୍ଡେଇଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପରଦିନ ସାହି ପଡ଼ିଶାର ସଭିଏଁ ମିଶି ଭୋଜି-ଭାତରେ “ଜମାଇ ଭୋଜି” ର ଆୟୋଜନ ହେବ। ମଜାଳିଆ ଲାଗୁଥିବା ଏହି ପରମ୍ପରା ବାସ୍ତବରେ ସାହିବାସୀଙ୍କ ଆସ୍ଥା, ଏକତା ଓ ସାମୁଦାୟିକ ସଂସ୍କୃତିର ଅଦ୍ଭୁତ ଉଦାହରଣ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଜାଗରକୁ ଉଲ୍ଲାସମୟ କରିବା ସହ ସମାଜିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଉଛି। ସାହିବାସୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ପରମ୍ପରା କେବଳ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ସମୁଦାୟର ମଙ୍ଗଳ କାମନାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ।
ଏହି ନିଆରା ପରମ୍ପରାକୁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟମାନେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା ସହ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସି ଏହାର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ମହାଶିବରାତ୍ରୀରେ ଭକ୍ତି, ପରମ୍ପରା ଓ ଆନନ୍ଦର ଅନନ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ଏହାହିଁ ତ୍ରୀନାଥ ନଗରର ପରିଚୟ।
