Odisha News: ବୃନ୍ଦାବତୀ ଓ ସାଳଗ୍ରାମଙ୍କ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ

Odisha News: ହିନ୍ଦୁ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ତୁଳସୀ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। 

Written By  Narmada Behera|Reported By: Abhaya mohanty|Last Updated: Nov 04, 2025, 06:19 PM IST

Odisha News: ହିନ୍ଦୁ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ତୁଳସୀ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛିକେନ୍ଦୁଝର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଢେଙ୍କାପୁର ଶାସନ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଶେଶ୍ୱର ମହେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ରେ ବୃନ୍ଦାବତୀସାଳଗ୍ରାମ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛିପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ରେ ହବିଷ୍ୟାଳିଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପବିତ୍ର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ

ଏହି ପୂଜା ରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଙ୍କ ସହିତ ସାଳଗ୍ରାମ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ରୀତି ନୀତି ସହିତ ଉଭୟ କନ୍ୟା ଓ ବର ପକ୍ଷ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇ ମନ୍ଦିର ପୂଜକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଅଛି। ସମସ୍ତେ ପାରମ୍ପରିକ ରୂପେ ପୂଜା ଅର୍ଚନ୍ନା କରି ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ।

Narmada Behera

