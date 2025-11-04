Odisha News: ବୃନ୍ଦାବତୀ ଓ ସାଳଗ୍ରାମଙ୍କ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ

Odisha News: ହିନ୍ଦୁ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ତୁଳସୀ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି।
Odisha News: ହିନ୍ଦୁ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ତୁଳସୀ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଢେଙ୍କାପୁର ଶାସନ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଶେଶ୍ୱର ମହେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଓ ସାଳଗ୍ରାମ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ରେ ହବିଷ୍ୟାଳି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପବିତ୍ର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ।
ଏହି ପୂଜା ରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଙ୍କ ସହିତ ସାଳଗ୍ରାମ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ରୀତି ନୀତି ସହିତ ଉଭୟ କନ୍ୟା ଓ ବର ପକ୍ଷ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇ ମନ୍ଦିର ପୂଜକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଅଛି। ସମସ୍ତେ ପାରମ୍ପରିକ ରୂପେ ପୂଜା ଅର୍ଚନ୍ନା କରି ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ।