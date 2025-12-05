Advertisement
Dec 05, 2025, 03:23 PM IST

Foot over Bridge: ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଫୁଟ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ..

ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଏକ 57 ମିଟର ଲମ୍ବ, 3 ମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ 6 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ପଦଯାତ୍ରୀ ଫୁଟ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ (FOB) ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର 2025 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ। 

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅନୁମୋଦିତ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ଓଭରବ୍ରିଜର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲିଫ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ।   

ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକରେ ଚାରୋଟି FOB ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ (NHAI) ଜାତୀୟ ରାଜପଥ-16 ର ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାରୋଟି ଫୁଟ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି, ଯାହା ପଳାସୁଣି, ବାରମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ-ଜଗତପୁର-ଭୁବନେଶ୍ୱର କରିଡରର ମଙ୍ଗୁଳିରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବ।

ସମସ୍ତ ଚାରୋଟି ନିର୍ମାଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ (EPC) ମୋଡ୍‌ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଯାହାର ବିଡ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ୭.୨୯ କୋଟି ଟଙ୍କା।

ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦାବିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ନିଆଯାଇଛି, ବିଶେଷକରି ପଳାସୁଣୀରେ ଫୁଟ ଓଭର ବ୍ରିଜ ନେଇ ଲୋକ ମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବା ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଫୁଟ ଓଭର ବ୍ରିଜ ହେବା ଫଳରେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ  ଦୁର୍ଘଟଣା ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମିବ।

