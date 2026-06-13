ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଘର ଭଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର ଆସିବ । ଓଡ଼ିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ଭଡ଼ା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧିନିୟମ, ୨୦୨୬ ଚିଠା ପ୍ରକାଶ । ଏଣିକି ଲିଖିତ ଘର ଭଡ଼ା ଚୁକ୍ତି ହେବ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ । ମୌଖିକ ଚୁକ୍ତିରେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବା-ନେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଘର ମାଲିକ-ଭଡ଼ାଟିଆ ମଧ୍ୟରେ ଲିଖିତ ଚୁକ୍ତିନାମା କରାଯିବ । ୨ ମାସରେ ଭଡ଼ା ପ୍ରାଧିକରଣ ଓ ଥାନାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ହେବ । ଘର ଭଡା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ରେ ଭଡ଼ା ଚୁକ୍ତି ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବ । ଭଡ଼ା ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ସରକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହିବ ନାହିଁ । ଚୁକ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲେ ଘର ମାଲିକ ଭଡ଼ା ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ । ୫୯ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଆଇନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନୂଆ ଆଇନ୍ ଆସିବ । ହାଉସ୍ ରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆକ୍ଟ, ୧୯୬୭’ ଓ ୧୯୭୪ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ରଦ୍ଦ ହେବ ।
ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହ ସହ PMAY-U 2.0 ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ବୁଝାମଣାପତ୍ର (MoA) ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେକ ସହରାଞ୍ଚଳ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ହେବ । ଏହି ସହରାଞ୍ଚଳ ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ 'ମଡେଲ ଟେନାନ୍ସି ଆକ୍ଟ' (ଆଦର୍ଶ ଭଡ଼ାଟିଆ ଆଇନ)କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ।
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MoHUA) ଦ୍ବାରା ବିଜ୍ଞପ୍ତିତ ଚିଠା 'ମଡେଲ ଟେନାନ୍ସି ଆକ୍ଟ'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି- ଭଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ସଂଶୋଧନ ସମ୍ପର୍କରେ ମାଲିକ ଏବଂ ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସହମତିକୁ ସହଜ କରି କରି ଭଡ଼ା ଘର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଓ ସନ୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଭଡ଼ା ସମ୍ପତ୍ତିର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିସରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ତଥା ପୁନଃ ଦଖଲ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ।
ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ମିଶନ (OUHM) ମାଧ୍ୟମରେ, 'ଓଡ଼ିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ଭଡ଼ା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧ୍ୱନିୟମ, ୨୦୨୬' (Odisha Urban Area Rent Control Act, 2026) ଭାବେ ନାମିତ ଏହି ଚିଠା ଆଦର୍ଶ ଭଡ଼ାଟିଆ ଆଇନ ଉପରେ ସର୍ବସାଧାରଣ, ଅଂଶୀଦାର, ଘରମାଲିକ, ଭଡ଼ାଟିଆ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ବୃତ୍ତିଗତ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ, ମତାମତ ଓ ଆପରି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଚିଠା ଅଧିନିୟମଟି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସନ୍ଦର୍ଭ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସହ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ୱେବ୍ ଲିଙ୍କ୍/QR କୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଦେଖାଯାଇପାରିବ ।