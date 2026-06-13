Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଘର ଭଡା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ

ଘର ମାଲିକ-ଭଡ଼ାଟିଆ ମଧ୍ୟରେ ଲିଖିତ ଚୁକ୍ତିନାମା କରାଯିବ । ୨ ମାସରେ ଭଡ଼ା ପ୍ରାଧିକରଣ ଓ ଥାନାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ହେବ । ଘର ଭଡା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 13, 2026, 07:55 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 07:55 PM IST
ଘର ଭଡା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
President, PM’s Odisha Visit: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍
President2 hrs ago
2
weather report2 hrs ago
3
Lt Gen Dheeraj Seth3 hrs ago
4
Odisha vigilance3 hrs ago
5
Top 10 News Headlines3 hrs ago