ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା ଯାଜପୁର ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରର ଏହି ଅଞ୍ଚଳ

Flood News: ଲଗାଣ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ପୁଣିଥରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ୪ଟି ବ୍ଲକ୍ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାର ୪ ବ୍ଲକ୍ ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ବନ୍ୟାରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ଭଦ୍ରକର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦଶରଥପୁର, ଯାଜପୁର, ବିଂଝାରପୁର ଓ କୋରେଇ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ବୈତରଣୀର ଶାଖା କାଣୀ ନଦୀରେ ୭୦ ଫୁଟ୍ ଘାଇ ହୋଇଛି । ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ୍ର ପ୍ରାୟ ୧୦ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଶିଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପାଣି । ତରପଦା ଓ କସବା ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ବଜାର ଅହିୟାସ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବଜାରରେ ଥିବା ୧୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଦୋକାନ ଭିତରେ ପଶିଛି ବନ୍ୟା ପାଣି । ଯାଜପୁର ବ୍ଲକ୍ର ୪ଟି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି । ପଳସା, ଜାଫରପୁର, ସିମିଳିଆ, ବେରୁଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଣି ପଶିଛି । ବିଂଝାରପୁର ବ୍ଲକ୍ର ଫଳପୁର, ଆଉଁରି, ଜରି, ସିଙ୍ଗପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି । ମରାମତି ହୋଇଥିବା ନୂଆମାହାରା ନଦୀ ବନ୍ଧ ପୁଣି ଥରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଛି । କୋରେଇ ବ୍ଲକ୍ ର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟାରେ ଆଂଶିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।
ଭଦ୍ରକରେ ବୈତରଣୀ ଓ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରେ ସପ୍ତମ ଥର ପାଇଁ ବନ୍ୟା ଆସିଛି । ଏହି ଦୁଇ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ବୈତରଣୀର ବନ୍ୟା ଜଳ କଣ୍ଟି ଏସ୍କେଫ୍ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି । ବନ୍ୟା ଜଳ ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି । ଫଳରେ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀର ୭ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବେ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୋଇଛି । ଗାଡି ଚଳାଚଳ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗମନାଗମନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ-ଯାଜପୁର ରାସ୍ତାର ମାଳଦା ପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଯାତାୟାତ ଠପ୍ ହୋଇଛି । ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ବନ୍ୟା ଜଳ ଭଦ୍ରକ ପୌରାଞ୍ଚଳର ୭ ଗୋଟି ୱାର୍ଡରେ ପଶିଛି । ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକର ଅର୍ଣ୍ଣପାଳ ଓ ବିଷ୍ଣୁପୁର ବିନ୍ଧା ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଣି ପଶିଛି । ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ଅର୍ଣ୍ଣପାଳ ଆଙ୍କପଦାଠାରେ ୩୦ ଫୁଟ୍ ଘାଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରାଜମୁକୁନ୍ଦପୁର ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ୩ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ।
ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜଳକା ନଦୀରେ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଜଳକା ନଦୀ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ବସ୍ତାର ୧୦ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୫୦ ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପାଇଁ ବାଲିଆପାଳର ୫ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୨୫ ଗାଁ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି । ସେହିପରି ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକଇ ୫ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୨୦ଟି ଗାଁରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶିଛି ।