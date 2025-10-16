Advertisement
ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବଲିଉଡ୍‌ ନାଇଟରେ ସାମିଲ୍ ହେବେ ଏହିସବୁ କଳାକାର

ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲ, ହର୍ଷଦୀପ କୌର, ଋଷି ସିଂ ମଞ୍ଚରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କରିବେ ମତୁଆଲା । କେବଳ ବଲିଉଡ ନୁହେଁ, ଓଲିଉଡ୍‌ର ୧୪ ଜଣ ନାମିଦାମୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଜଲୱା ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Oct 16, 2025, 04:21 PM IST

କଟକ: କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ୨୦୨୫ରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମତୁଆଲା କରିବେ ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ । ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବଲିଉଡ୍‌ ନାଇଟ୍‌ ଏଥର ହେବ ଖୁବ୍ ଖାସ୍ । ୩ ବଲିଉଡ୍ କଳାକାର ଏଥର ନିଜ କଳା ପରିବେଷଣ କରିବେ ସିଲଭର ସିଟି ମଞ୍ଚରେ ।

ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲ, ହର୍ଷଦୀପ କୌର, ଋଷି ସିଂ ମଞ୍ଚରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କରିବେ ମତୁଆଲା । କେବଳ ବଲିଉଡ ନୁହେଁ, ଓଲିଉଡ୍‌ର ୧୪ ଜଣ ନାମିଦାମୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଜଲୱା ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ । ଉଭୟ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଓ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ମଞ୍ଚରେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏଥର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ୪ଟି ପ୍ରବେଶ ପଥ ଓ ୯ଟି ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥ ରହିବ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରସ୍ତାନ ପାଇଁ ୬ ଟି ଗେଟ୍‌ ରହିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି କଟକ ଇନ୍‌ କଟକରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଥିମ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Soubhagya Ranjan Mishra

