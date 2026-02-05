District Name Change: ୬ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନର ବଦଳିବ ଇଂରାଜୀ ନାଁ

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୬ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ୨୦ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନର ଇଂରାଜୀ ନାଁର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଏଣିକି ଓଡ଼ିଆ ନାଁ ଅନୁସାରେ ରହିବ ଇଂରାଜୀ ନାମ ।
୬ଟି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଦେଓଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର, ନୟାଗଡ଼ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଇଂରାଜୀ ନାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ଦେବଗଡ଼କୁ ଇଂରାଜୀରେ DEOGARH ଲେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଣିକି DEBAGARH ଲେଖାଯିବ। ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ନାଁ KHURDA ପରିବର୍ତ୍ତେ KHORADHA ଲେଖାଯିବ। ବାଲେଶ୍ୱର ନାଁକୁ ଏଣିକି BALESWAR, କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ନାଁ KENDRAPARA ପରିବର୍ତ୍ତେ KENDRAPADA, କେନ୍ଦୁଝରର ନାଁ KEONJHAR ପରିବର୍ତ୍ତେ KENDUJHAR, ସେହିପରି ନୟାଗଡ଼ NAYAGARH ପରିବର୍ତ୍ତେ NAYAGADA ଲେଖାଯିବ।
ସେହିପରି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ତହସିଲ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଖଣ୍ଡମାଳ ତହସିଲ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲଗଡ଼, ବାଣପୁର, ଜଟଣୀ, ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଟି ସବଡିଭିଜନ ଅନୁଗୋଳ ଓ ପାଲଲହଡ଼ା, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଆଠଗଡ଼ ସବଡିଭିଜନ, ବ୍ଲକ ଓ ତହଲିସ, ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଓ ତହସିଲ, ବଡମ୍ବା ବ୍ଲକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳଗିରି ସବଡିଭିଜନ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଆଳି ତହସିଲ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ବିଲ ତହସିଲ ଓ କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରେଢାଖୋଲ ତହସିଲ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦଶପଲ୍ଲାର ଇଂରାଜୀ ନାଁର ବନାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି।
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଂଶୋଧନ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ଆପତ୍ତି କିମ୍ବା ପରାମର୍ଶ ଥିଲେ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିତ ଭାବେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ । ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମାରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ମିଳିନାହିଁ, ତେବେ ସରକାର ଆଇନାନୁସାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଫଳରେ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନନାମଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ ଓଡ଼ିଆ ରୂପ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବା ସହ ରାଜ୍ୟର ଐତିହ୍ୟ ଓ ଭାଷାଗତ ପରିଚୟ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।