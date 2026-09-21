Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Leave Cancelled: ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା! ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ

Leave Cancelled: ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା! ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ

Leave Cancelled: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା ! ଆଉ କିଛି ମଡେଲ୍ ବାତ୍ୟା ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟରେ କାଲିଠୁ ବଢିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ।ଏନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 21, 2026, 07:04 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 07:04 PM IST
Leave Cancelled: ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା! ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
All Party Meeting:ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଶେଷ,ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଉଠିପାରେ MMDR ପ୍ରସଙ୍ଗ
2
3
4
5