ଡିସେମ୍ବର ୧୨ରେ ମହୋଦଧି ଦିବସ, ଯୋଗଦେବେ ଓଲିଉଡର ଏହିସବୁ କଳାକାର

ଓଡ଼ିଶାର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫିଲ୍ମ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବିଷ୍ଣୁ ମୋହନ କବି,ସାଗରୀକା ମିଶ୍ର, ମିସ ସାଇନା, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଦେବାଂଶୀ ଦାଶ ଏଵଂ ପ୍ରମୁଖ ଓଡ଼ିଆ ଏଵଂ ହିନ୍ଦୀ ସଂଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବେ । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନିର୍ଦେଶକ ଅଶୋକ ପତିଙ୍କ ନୂଆ ସିନେମା "ଲଢେଇ" ର ତାରକା ମାନେ ମଞ୍ଚରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବେ । ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳାକାର ପୁଷ୍ପା ପଣ୍ଡା, କେ.କେଙ୍କ ସହିତ ଅଶ୍ୱିନୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସିନେମା ମୋଟର ସାଇକେଲର ସମସ୍ତ କଳାକାର ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 06, 2025, 10:58 PM IST

ଡିସେମ୍ବର ୧୨ରେ ମହୋଦଧି ଦିବସ, ଯୋଗଦେବେ ଓଲିଉଡର ଏହିସବୁ କଳାକାର

ପୁରୀ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ୧୨ରେ ୫ମ ମହୋଦଧି ଦିବସ ପୁରୀ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ ସମ୍ମୁଖ ବେଳାଭୂମି ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହାସହ ଓଡିଶାର ୧୫ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରର ସୁରକ୍ଷା (Safeguarding sea for future generation)ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଖାଯାଇଛି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ହୋଟେଲ ଅତିଥି ହେରିଟେଜ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆୟୋଜକ କମିଟି ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ।  ଏ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ନଦୀ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ । ଢେଙ୍କାନାଳ, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ଵର, କଟକ , ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବାରିପଦା, ଅନୁଗୁଳରେ ୧୦ ଓ ୧୧ ରେ କାର୍ଯକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।

ଡିସେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖ ଦିନ ପୁରୀ ବେଳା ଭୁମି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ ସମ୍ମୁଖରେ ଭବ୍ୟକାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ସକାଳେ ୯ ଟା ରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ବୋଟ ରେସ୍ ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟସ୍ତରୀୟ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମହୋଦଧି  ଆର୍ଟ ପଦର୍ଶନୀ ଆୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ବାଲୁକା ଚିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ବାଲୁକା ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ । ଅପରାହ୍ନ ୩ ଟା ରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ କବିତା ଆସର ଆୟୋଜିତ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଲିଉଡ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବିଷ୍ଣୁ ମୋହନ କବିଙ୍କ ସହିତ କଲିକତାର ଶ୍ରୀଜନ କଳା କେନ୍ଦ୍ର ନୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲଢେଇ ଓ ଅପେକ୍ଷାର ପ୍ରୋମୋସନ୍ କରାଯିବ। ଟ୍ରାନସଜେଣ୍ଡର କମ୍ୟୁନିଟି ଦ୍ଵାରା ଫ୍ୟାସନ ସୋ ଓ  ନୃତ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ରେଡ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହାୟତାରେ କୃତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନଙ୍କୁ ସିଲେଇ ମେସିନ ଓ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାର ବଣ୍ଟାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।

ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହୋଦଧି ସମ୍ମାନ ଜାପାନର ଆକାଇ ଡୋଇଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ରୀଡା ସହିତ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ ଏଵଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାରକା ମାନଙ୍କର ହେବ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏଵଂ ସୁଗାୟିକା ଡାକ୍ତର ଅନୁରାଧା ପାଣିଗ୍ରାହୀ । ସେଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ କବିତା ପାଠ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଖ୍ୟାତ କବି ଏଵଂ କବିୟତ୍ରୀ ।

ଓଡ଼ିଶାର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫିଲ୍ମ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବିଷ୍ଣୁ ମୋହନ କବି,ସାଗରୀକା ମିଶ୍ର, ମିସ ସାଇନା, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଦେବାଂଶୀ ଦାଶ ଏଵଂ ପ୍ରମୁଖ ଓଡ଼ିଆ ଏଵଂ ହିନ୍ଦୀ ସଂଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବେ । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନିର୍ଦେଶକ ଅଶୋକ ପତିଙ୍କ ନୂଆ ସିନେମା "ଲଢେଇ" ର ତାରକା ମାନେ ମଞ୍ଚରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବେ । ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳାକାର ପୁଷ୍ପା ପଣ୍ଡା, କେ.କେଙ୍କ ସହିତ ଅଶ୍ୱିନୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସିନେମା ମୋଟର ସାଇକେଲର ସମସ୍ତ କଳାକାର ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୋଟରସାଇକେଲ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ, ହିରୋ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ, ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁବ ନିର୍ଦେଶକ ଅଶ୍ୱିନୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରତୀକ୍ଷା । ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଅପେକ୍ଷା" ତରଫରୁ ହିରୋ ସାର୍ଥକ ଏଵଂ ହିରୋଇନ ଶୁଭାଙ୍ଗି, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯିବ ।

କଲିକତାରୁ ଆସୁଥିବା ନୃତ୍ୟ କଳାକାର ମାନେ ବେଙ୍ଗଲ ଫୋକ ନୃତ୍ୟ ଏଵଂ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ସଂଗୀତରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବେ । ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଅନେକ କଳାକାର ଏଵଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ । ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ୨୦୨୬ରେ ମହୋଦଧି ଦିବସ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ସାତଦିନ ବ୍ୟାପୀ କରାଯିବ ଏଵଂ ଦେଶ ବିଦେଶର ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଏଵଂ ଭାରତ ବର୍ଷର ସୁଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଆୟୋଜକମାନେ କହିଥିଲେ ।

ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ରେ "ଦି ବେଲ "ର ଅଧକ୍ଷ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାୟ, ଉପସଭାପତି ସୁକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କମିଟି ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓଡିଶାର ଅଧକ୍ଷ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର,ବରିଷ୍ଠ ସିନେ ଓ ଟେଲିଭିଜନ ନିର୍ଦେଶକ ଏଵଂ ଲେଖକ ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ସମ୍ପାଦକ ଗଣେଶ୍ୱର ମହାସୁଆର, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓଡିଶାର ସହ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଦି ବେଲର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ମହୋଦଧି ଦିବସ ୨0୨୫ ର ପୋଷ୍ଟର ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା ।

Soubhagya Ranjan Mishra

