Odisha News: ଥାନାରେ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ, ଆଇଆଇସି ନିଲମ୍ବିତ

Zee OdishaOdisha StateOdisha News: ଥାନାରେ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ, ଆଇଆଇସି ନିଲମ୍ବିତ

Written By  Narayan Behera|Reported By: Narayan Behera|Last Updated: May 29, 2026, 10:14 AM IST

Odisha News: ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ: ରାଜନଗର ତାଳଚୁଆ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀଙ୍କ ଦବଙ୍ଗଗିରି। ମା' ପୁଅଙ୍କୁ ଥାନା ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମମ ମାଡ଼। ଯାହା ବର୍ବରତାର ସବୁ ସୀମା ଟପିଛି । ଥାନାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ମହିଳା ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ ନରଖି ଥାନା ଭିତରେ ନିର୍ମମ ମାଡ ମାରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । 

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୁଅ ଆଗରେ ମାଆର ଚୁଟି ଘୋଷାଡ଼ି ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଲଗ୍ନ କରି ନିର୍ମମ ମାଡ ମରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମାଆ ଆଗରେ ପୁଅକୁ ପାଇଖାନା ଭିତରେ ପୁରାଇ ମାଡ ମରାଯାଇଛି । ଦୀର୍ଘ ୬ ଘଣ୍ଟା କାଳ ଥାନା ଭିତରେ ମାଆ ପୁଅଙ୍କ ଉପରେ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ପରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ମାଡରେ ଆହତ ମାଆ ପୁଅ ରାଜନଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ।  ଆଇଆଇସି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଜେନା ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ମିଳିତ ଭାବେ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବା ନେଇ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଏସଡିପିଓଙ୍କୁ ଭେଟି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୀଡିତା । ବିନା କାରଣରେ ପୋଲିସର ଏଭଳି ବର୍ବରଚିତ ବ୍ୟବହାର ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଲୋଡନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ମାଆ ପୁଅଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ମାଡ ମରାଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଦେହ ସାରା ମାଡର ଚିହ୍ନ ରହିଛି । ବାଘମାରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଗିରିଆପାହୀ ଗାଁର ପବନ କୁମାର ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମଣ୍ଡଳ ଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ  ମୁତାବକ ଗତକାଲି ୨୫ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ ଘଟିକା ସମୟରେ ପାରିବାରିକ କଳହକୁ ନେଇ ସେ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅନନ୍ତ କୁମାର ମଣ୍ଡଳ ଥାନାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । 

ସେପଟେ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଜେନା ଏତଲା ନରଖି ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଚୁଟି ଘୋଷାଡ଼ି ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଲଗ୍ନ କରି ଚାପୁଡା ମାରିବା ସହିତ ମହିଳାଙ୍କ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦେଇଥିଲେ | ଏହାପରେ ମାଆ ସାମ୍ନାରେ ପୁଅ  ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ଥାନାର ପାଇଖାନା ଭିତରେ ପୁରାଇ ଆଇଆଇସି ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ବିଧା, ଗୋଇଠା, ଚାପୁଡା ମାରିବା ସହ ଏକ ବାଡିରେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ବାଡେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ SDPO ଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା । ଏହାପରେ ଗତକାଲି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ SDPO ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସପି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କଟାରିଆ ତାଳଚୁଆ ଥାନାରେ ପହଂଚି ତଦନ୍ତ କରି ଫେରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ପୋଲିସ DG ଆଇଆଇସି ଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତି ନିର୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ IG ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନେଇ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।

Narayan Behera

