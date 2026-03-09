Odisha News: ନିଆଁର ଆଁ'ରେ କେନ୍ଦୁଝର ବନଖଣ୍ଡର ଏକାଧିକ ଜଙ୍ଗଲ

Advertisement
ଏହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାର ବୁଦ୍ଧିଜିବୀମାନେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିବା ସହ, ଜଙ୍ଗଲ କେବଳ ବନ ବିଭାଗର ସମ୍ପତି ନୁହେଁ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପତି ଓ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଜିବଜଗତ ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ତେଣୁ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। 

Odisha News: ନିଆଁର ଆଁରେ କେନ୍ଦୁଝର ବନଖଣ୍ଡର ଏକାଧିକ ଜଙ୍ଗଲ, ଜଳି ପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲାଣି ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ତା' ସହ ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଔଷଧିୟ ବୃକ୍ଷ , କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଓ ଶରୀସୃପ ଜାତୀୟ ଜୀବ ଜନ୍ତୁ। ଦିନ ରାତି ନିଆଁ ଲିଭଇ ଲିଭାଇ ନାକେଦମ ହେଲେଣି ବନ ବିଭାଗର ୧୬୦ଟି ଫାୟାର ସ୍କ୍ବାର୍ଡ। ଚଳିତବର୍ଷ ବ୍ୟାପକ ଜନ ସଚେତନତା ସହ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଆମାନିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଏବେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଓ ବିପଦର କାରଣ ହୋଇଛି ।

ବଣ ପାହାଡ ଘେରା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲ ରେ ଏବେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ନିଆଁ। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜଙ୍ଗଲ ରେ ନିଆଁ ନ ଲଗାଇବାକୁ ଓ ନିଆଁ କୁ ରୋକିବାକୁ ବ୍ୟାପକ ଜନ ସଚେତନତା ଓ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ରୋକା ଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ପୋଡୁ ଚାଷ , ମହୁଲ ଓ କେନ୍ଦୁ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ, କେହି କେହି ବିଡି଼ ସିଗାରେଟ ଟାଣି ପକାଇ ଦେବା ଫଳରେ , ଆଉ କେହି ମଜ୍ଜାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଏହା ବୃକ୍ଷ, ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଓ ପରିବେଷକୁ ଆନେକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାର ବୁଦ୍ଧିଜିବୀମାନେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିବା ସହ, ଜଙ୍ଗଲ କେବଳ ବନ ବିଭାଗର ସମ୍ପତି ନୁହେଁ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପତି ଓ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଜିବଜଗତ ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ତେଣୁ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। 

 

କେନ୍ଦୁଝର ଡିଏଫଓଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ୩ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁଝର ବନଖଣ୍ଡ ର ସମୁଦାୟ ୭ଟି ରେଞ୍ଜ ରେ ୪୫୨ ଟି ଫାୟାର ପଏଣ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲାଗି ୫୬୦୪ ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ କୁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇ ସାରିଲାଣି। ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ୧୬୦ ଟି ଫାୟାର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ , ୨୦୦ଟି ବ୍ଲୋୟର ମେସିନ ଓ ୧୨ଟି ଚାରି ଚକିଆ ଗାଡି ସହ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ୧୨୩୨ କିଲୋମିଟର ଫାୟାର ଲାଇନ କରାଯାଇଛି। ସାଟେଲାଇଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭାଗକୁ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ସଂପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳୁଥିବାବେଳେ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଓ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ବନବିଭାଗକୁ ଫୋନ୍ କରି ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଡିଏଫ୍ଓ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। 

