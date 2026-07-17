Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Rath Yatra 2026: ଜନ ସମୁଦ୍ର ପାଲଟିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର,ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଅଭିମୁଖେ ଗଡ଼ିଲା ତିନି ରଥ

Rath Yatra 2026: ଜନ ସମୁଦ୍ର ପାଲଟିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର,ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଅଭିମୁଖେ ଗଡ଼ିଲା ତିନି ରଥ

Rath Yatra 2026: ହରିବୋଲ ଆଉ ହୁଳହୁଳିରେ କମ୍ପୁଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଛି ଜନ ସମୁଦ୍ର। ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ଲାଗି ଅଧିକ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ପୁଣି ଥରେ ପୁରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରଥଟଣା।

Written ByNarmada BeheraEdited By:Narmada Behera
Published: Jul 17, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 12:56 PM IST
Rath Yatra 2026: ଜନ ସମୁଦ୍ର ପାଲଟିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର,ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଅଭିମୁଖେ ଗଡ଼ିଲା ତିନି ରଥ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA 2026: ଫିଫା ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ କ୍ରୀଡାପ୍ରେମୀ ! ଟ୍ରଫି ହାତେଇବେ କି ଲିଓନେଲ
FIFA 202658 min ago
2
School closed1 hr ago
3
top 10 news today3 hrs ago
4
Balochistan news3 hrs ago
5
petrol diesel price today3:02 AM IST