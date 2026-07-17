/Rath Yatra 2026: ଜନ ସମୁଦ୍ର ପାଲଟିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର,ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଅଭିମୁଖେ ଗଡ଼ିଲା ତିନି ରଥ

Rath Yatra 2026: ହରିବୋଲ ଆଉ ହୁଳହୁଳିରେ କମ୍ପୁଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଛି ଜନ ସମୁଦ୍ର। ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ଲାଗି ଅଧିକ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ପୁଣି ଥରେ ପୁରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରଥଟଣା। ଶରଧାବାଲି ଅଭିମୁଖେ ତିନି ରଥକୁ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ମାଉସୀ ଘର ଅଭିମୁଖେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ, ପରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ଏବଂ ଶେଷରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ । ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନ୍ ଙ୍କ ଏହି ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ଦେଖି ଆଖି ଲାଖି ଯାଉଛି। ଆଜି ସକାଳ ସାଢେ ୯ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରଥଟଣା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ବନିରେ କମ୍ପୁଛି ଲିଳାମୟଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର। ନୀତିରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ବିପୁଳ ସମାଗମ ଯୋଗୁଁ ତିନି ରଥ ଗତକାଲି ମାଉସୀମାଆ ଘରେ ପହଞ୍ଚିପାରିନଥିଲେ। ଫଳରେ ଗୁରୁବାର ରଥଟଣା ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନକରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଥିଲେ । ଦେବଦଳନ ରଥ ମରଚିକୋଟ ଓ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ମାର୍କେଟ ଛକ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅଟକିଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ ବି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଚକେ ଦୁଇ ଚକ ଟଣା ହୋଇଥିଲା ।
ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,(ଶନିବାର) ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏହା ରଥଯାତ୍ରାର ନୀତି ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଅନ୍ୟତମ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ରଥରୁ ପହଣ୍ଡି କରାଯାଇ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରାଯିବ। ଏହି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମବେଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲୋକ ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି ଯେ, ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ବିରାଜମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଶହେ ଜନ୍ମର ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ବଢିଥାଏ।