COVID 19: ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଲା କି କୋଭିଡ୍?ତିନି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ!

COVID 19: ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଲା କି କୋଭିଡ୍? ହେବକି ଲକଡାଉନ୍ ସ୍ଥିତି। ଏନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ। କାହିଁକିନା କୋରନାର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ବିତୀୟ ଲହରୀରେ ଏକାଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନଜିର ରହିଛି। ସେହି ପରିସ୍ଥିତି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଛାନିଆ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ କୋରନା ପୁଣି ଥରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରେ ତେବେ, ସ୍ଥିତି କଣ ହେବ। ତେବେ, ଏହାରି ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ତିନି ଜଣ କୋଭିଡ଼ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨ ଜଣ କ୍ବାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି ବୋଲି ଜନସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛି।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ,ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତାଜନକ (COVID-19)ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ରବିନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, 'ଭୟ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ (COVID-19) କୋଭିଡ୍ ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱରରେ ସୀମିତ ଅଛି।' ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାମଲା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥିତ ଏମକେସିଜି (MKCG) ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ ମହିଳା ରୋଗୀ (COVID-19) ପଜେଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କୋଭିଡ଼ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂତନ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକ ବଢିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଏବଂ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁସାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖୁଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ସାମଗ୍ରିକ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି।