Add Zee Business As A Preferred Source
App

COVID 19: ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଲା କି କୋଭିଡ୍?ତିନି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ!

COVID 19: ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଲା କି କୋଭିଡ୍? ହେବକି ଲକଡାଉନ୍ ସ୍ଥିତି। ଏନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 23, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 03:25 PM IST
COVID 19: ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଲା କି କୋଭିଡ୍?ତିନି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ!
Image Credit: ତିନି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ!

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ରାସ୍ତାରୁ ବିଲକୁ ଖସିଗଲା ବସ୍‌; ୧୫ ଆହତ
road accident56 min ago
2
Minister Gokulananda Mallick1 hr ago
3
Ollywood3 hrs ago
4
dearness allowance3 hrs ago
5
PM Narendra Modi3 hrs ago