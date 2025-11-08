Advertisement
କଟକରେ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ୩ ମୃତ

ଅଘଟଣରେ ୩ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏଥିସହ ଏକାଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Nov 08, 2025, 07:05 PM IST

କଟକ: ମଣି ସାହୁ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ କୋଠାର ବାଲକୋନି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡିଛି । ଏହି ଅଘଟଣରେ ୩ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏଥିସହ ଏକାଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।

ଖବର ମୁତାବକ ପୁରୁଣା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବାଲକୋନି ଭୁଶୁଡ଼ି ଏକ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍‌ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି । ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି  ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

