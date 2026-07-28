Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /School Holiday: ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟର ଏହି ତିନି ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି ବନ୍ଦ

School Holiday: ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟର ଏହି ତିନି ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି ବନ୍ଦ

School Holiday: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ସ୍କୁଲ୍ କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

Reported ByNarmada Behera
Published: Jul 28, 2026, 09:06 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 09:06 PM IST
School Holiday: ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟର ଏହି ତିନି ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି ବନ୍ଦ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News:ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ: ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ
Odisha news1 hr ago
2
Odisha vigilance1 hr ago
3
Indian Idol Season 16 winner Jyotirmayee Nayak2 hrs ago
4
china3 hrs ago
5
Narendra Modi10:28 AM IST