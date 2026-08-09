Add Zee Business As A Preferred Source
App

IIRF 2026 Rankings: IIRF 2026 ରାଙ୍କିଂରେ ଓଡ଼ିଶାର ତିନି ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ

IIRF 2026 Rankings: ଓଡ଼ିଶାର ତିନୋଟି ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ରାଙ୍କିଂ ଫ୍ରେମୱାର୍କ (IIRF) ୨୦୨୬ ରାଙ୍କିଂରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ କଟକର (SCB) ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ,ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ୧୫ ତମ ସ୍ଥାନରେ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି। (VIMSAR) ବୁର୍ଲାର ଭିମସାର୍ ୬୪ ତମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏମକେସିଜି (MKCG) ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ୭୪ ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 09, 2026, 09:10 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 09:10 PM IST
IIRF 2026 Rankings: IIRF 2026 ରାଙ୍କିଂରେ ଓଡ଼ିଶାର ତିନି ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Paddy Registration: 'ବିନା କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକରଣ IDରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବ'
2
3
4
5