IIRF 2026 Rankings: IIRF 2026 ରାଙ୍କିଂରେ ଓଡ଼ିଶାର ତିନି ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ

IIRF 2026 Rankings: ଓଡ଼ିଶାର ତିନୋଟି ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ରାଙ୍କିଂ ଫ୍ରେମୱାର୍କ (IIRF) ୨୦୨୬ ରାଙ୍କିଂରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ କଟକର (SCB) ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ,ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ୧୫ ତମ ସ୍ଥାନରେ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି। (VIMSAR) ବୁର୍ଲାର ଭିମସାର୍ ୬୪ ତମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏମକେସିଜି (MKCG) ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ୭୪ ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।
ଓଡିଶା ପାଇଁ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ଭାବରେ, (SCB) ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ (AIIMS) ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛି। ଯାହା ୧୬ ତମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ବିକାଶ ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଭାବରେ ଆସିଛି।ରାଙ୍କିଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଛି। ରାଜ୍ୟର ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ରାଙ୍କିଂ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର, ଅଧ୍ୟାପକ, ଛାତ୍ର, ନର୍ସିଂ ଅଧିକାରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। "ଏହି ରାଙ୍କିଂ କେବଳ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସଫଳତା ନୁହେଁ ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା," ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା, ଗବେଷଣା, ଆଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା, ଗବେଷଣା, ଆଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଧାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜାରି ରହିବ," ସେ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ପରିଚାଳିତ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସେବାର ଗୁଣାତ୍ମକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରୟାସର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୀକୃତି ଭାବରେ ଏହି ରାଙ୍କିଂକୁ ଦେଖାଯାଉଛି।