Odisha News: ପୋଖିରୀରେ ଗାଧୋଇବା ହେଲା କାଳ! ଚାଲିଗଲା ୩ ଜୀବନ

Trending Photos
Odisha News: ଅଶୁଭ ଗୁରୁବାର! ଅକାଳରେ ଚାଲିଗଲା ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କ ଜୀବନ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ଥାନା କୁର୍ସୀ ଗାଁରେ ଘଟିଯାଇଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଦୁଇ ପରିବାରର ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଶୋକର ଛାୟା। ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବୁଡି ଯାଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ତିନି ଭଉଣୀ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୃତକମାନେ ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ,ସନ୍ଧିତା ଓ ଭୂମିକା।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ତିନି ଜଣ ଝିଅ ସ୍କୁଲ୍ ରୁ ଫେରି ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେଅସାବଧାନତା ହେତୁ ପାଣିରେ ବୁଡି ଯାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ମୃତକ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ସନ୍ଧିତା ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ହେଇଥିବା ବେଳେ ଭୂମିକା ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିବାରର ବୋଲି ଜଣା ପଡିଛି ।ତେବେ ତିନିଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଙ୍କୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଶୋକାକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାର ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।