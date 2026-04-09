Zee OdishaOdisha StateOdisha News: ପୋଖିରୀରେ ଗାଧୋଇବା ହେଲା କାଳ! ଚାଲିଗଲା ୩ ଜୀବନ

Odisha News: ପୋଖିରୀରେ ଗାଧୋଇବା ହେଲା କାଳ! ଚାଲିଗଲା ୩ ଜୀବନ

Odisha News:  ଅଶୁଭ ଗୁରୁବାର! ଅକାଳରେ ଚାଲିଗଲା ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କ ଜୀବନ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ଥାନା କୁର୍ସୀ ଗାଁରେ ଘଟିଯାଇଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Apr 09, 2026, 06:24 PM IST

Odisha News: ପୋଖିରୀରେ ଗାଧୋଇବା ହେଲା କାଳ! ଚାଲିଗଲା ୩ ଜୀବନ

Odisha News:  ଅଶୁଭ ଗୁରୁବାର! ଅକାଳରେ ଚାଲିଗଲା ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କ ଜୀବନ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ଥାନା କୁର୍ସୀ ଗାଁରେ ଘଟିଯାଇଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଦୁଇ ପରିବାରର ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଶୋକର ଛାୟା।  ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବୁଡି ଯାଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ତିନି ଭଉଣୀ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୃତକମାନେ ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ,ସନ୍ଧିତା ଓ ଭୂମିକା। 

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ତିନି ଜଣ ଝିଅ ସ୍କୁଲ୍ ରୁ ଫେରି ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେଅସାବଧାନତା ହେତୁ ପାଣିରେ ବୁଡି ଯାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ମୃତକ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ସନ୍ଧିତା ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ହେଇଥିବା ବେଳେ ଭୂମିକା ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିବାରର ବୋଲି ଜଣା ପଡିଛି ।ତେବେ ତିନିଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଙ୍କୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଶୋକାକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାର ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

Narmada Behera

