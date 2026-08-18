Hirakud Dam: ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦର ଆଉ ୩ ଗେଟ୍

Hirakud Dam: ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ତାରର ୧୦ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହୋଇଛି। ଉପର ମୁଣ୍ତରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଫଳରେ ଆଜି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଉ ତିନୋଟି ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ୭ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିସ୍କାଷିତ ହେଉଥିଲା। (ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 7 ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 3) ଖୋଲା ରହିବ।
ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ହାରାହାରି ୨ଲକ୍ଷ ୧ହଜାର ୭୧୦ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ୧ ଲକ୍ଷ ୪୪ହଜାର ୫୦୯ ହଜାର କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି । ସେପଟେ, ଅଧିକାରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଜଳସ୍ତର ଏବଂ ବର୍ଷା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଉଛି। ଅତିରିକ୍ତ ଜଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଛାଡିବା ଓ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ତରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ତିନୋଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଗତକାଲି ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମର ୩ ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ଛାଡିଥିଲା ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ ।