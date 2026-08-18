Add Zee Business As A Preferred Source
App

Hirakud Dam: ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦର ଆଉ ୩ ଗେଟ୍

Hirakud Dam: ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ତାରର ୧୦ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହୋଇଛି। ଉପର ମୁଣ୍ତରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 18, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 01:15 PM IST
Hirakud Dam: ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦର ଆଉ ୩ ଗେଟ୍

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
DGP Selection:ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ DGP ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାମଲା,ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି
2
3
4
5