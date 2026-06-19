OAS Reshuffle: ତିନି ବରିଷ୍ଠ OAS ଅଫିସରଙ୍କ ବଦଳି,ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକା

OAS Reshuffle: ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତିନି ଜଣ ବରିଷ୍ଠ (OAS)ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଦଳି ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜୁନ୍ ୧୯,୨୦୨୬ ଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର (OSDMA)ର ମୁଖ୍ୟ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ସୁବୋଧ ଚୌଧୁରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ,OASଙ୍କୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଭାବରେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି।
କଟକର ରାଜସ୍ୱ ବୋର୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା, ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ବସନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀ,OASଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଚାଳକ ଭାବରେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରର ଅତିରିକ୍ତ ଉପ-କଲେକ୍ଟର ଶରତ ମାଝୀ,OAS Gr.A (SB)କୋରାପୁଟର ଅତିରିକ୍ତ ଉପ-ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବରେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି।