Add Zee Business As A Preferred Source
App

OAS Reshuffle: ତିନି ବରିଷ୍ଠ OAS ଅଫିସରଙ୍କ ବଦଳି,ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକା

OAS Reshuffle: ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତିନି ଜଣ ବରିଷ୍ଠ (OAS)ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଦଳି ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 19, 2026, 02:11 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 02:11 PM IST
OAS Reshuffle: ତିନି ବରିଷ୍ଠ OAS ଅଫିସରଙ୍କ ବଦଳି,ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
OAS Reshuffle: ତିନି ବରିଷ୍ଠ OAS ଅଫିସରଙ୍କ ବଦଳି,ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକା
OAS reshuffle4 min ago
2
Zee Entertainment8 min ago
3
Odisha news46 min ago
4
OTT releases1 hr ago
5
Pallavi Deori3 hrs ago