Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha News: ମାଲ୍ୟଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ୩ ଯୁବକ ନିଖୋଜ, ପାହାଡ଼କୁ ଟ୍ରେକିଂ କରିବାକୁ ଯାଇ ଫସିଗଲେ...

Odisha News: ମାଲ୍ୟଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ୩ ଯୁବକ ନିଖୋଜ, ପାହାଡ଼କୁ ଟ୍ରେକିଂ କରିବାକୁ ଯାଇ ଫସିଗଲେ...

Odisha News: ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ପାଳଲହଡା ଅଞ୍ଚଳର ଦୁର୍ଗମ ମାଲ୍ୟଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ଫସି ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 09, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 02:49 PM IST
Odisha News: ମାଲ୍ୟଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ୩ ଯୁବକ ନିଖୋଜ, ପାହାଡ଼କୁ ଟ୍ରେକିଂ କରିବାକୁ ଯାଇ ଫସିଗଲେ...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
OUATରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଧିକରଣ ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି
Odia News22 min ago
2
Hirakud Dam42 min ago
3
Odisha vigilance1 hr ago
4
FIFA 20262 hrs ago
5
Missing Fishermen News4:53 AM IST