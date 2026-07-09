/Odisha News: ମାଲ୍ୟଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ୩ ଯୁବକ ନିଖୋଜ, ପାହାଡ଼କୁ ଟ୍ରେକିଂ କରିବାକୁ ଯାଇ ଫସିଗଲେ...

Odisha News: ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ପାଳଲହଡା ଅଞ୍ଚଳର ଦୁର୍ଗମ ମାଲ୍ୟଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ଫସି ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଧବାର ଦିନ କେଉଁଝର ସହର ଅଞ୍ଚଳର ସାତ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ଏକ ଟିମ୍ ମାଲ୍ୟଗିରି ପାହାଡ଼କୁ ଟ୍ରେକିଂ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରି ଜଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଫେରି ଆସିଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତଥାପି,ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଦଳ ଫସି ରହିଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି।
ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତିନି ଜଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ସାତ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରାଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ।