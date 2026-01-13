Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3073310
Zee OdishaOdisha StateChhattisgarh Crime: ଅଶ୍ଳିଳ ନୃତ୍ୟ ଦେଖି ଚାକିରି ହରାଇଲେ ଅଧିକାରୀ, ଦୁଇ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ନିଲମ୍ବିତ

Chhattisgarh Crime: ଅଶ୍ଳିଳ ନୃତ୍ୟ ଦେଖି ଚାକିରି ହରାଇଲେ ଅଧିକାରୀ, ଦୁଇ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ନିଲମ୍ବିତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଛତିଶଗଡ଼ର ଗରିଆବନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲା ଦେବଭୋଗ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଉର୍ମାଲ ଗାଁରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଛଅ ଦିନିଆ ଅପେରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିବାର ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆୟୋଜକମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନ ନାମରେ ଏସଡିଏମଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଦିନରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ପରିବେଷଣ କରାଯିବା ଆରମ୍

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 13, 2026, 06:50 PM IST

Trending Photos

Chhattisgarh Crime: ଅଶ୍ଳିଳ ନୃତ୍ୟ ଦେଖି ଚାକିରି ହରାଇଲେ ଅଧିକାରୀ, ଦୁଇ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ନିଲମ୍ବିତ

Chhattisgarh Crime:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଛତିଶଗଡ଼ର ଗରିଆବନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲା ଦେବଭୋଗ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଉର୍ମାଲ ଗାଁରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଛଅ ଦିନିଆ ଅପେରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିବାର ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆୟୋଜକମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନ ନାମରେ ଏସଡିଏମଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଦିନରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ପରିବେଷଣ କରାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅପେରା ପାର୍ଟି ସେଠାକୁ ଯାଇ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଚାଲିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଅପେରାରେ ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଛି। ଏହି ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ଗରିଆବନ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହିତ ମୈନପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବଦଳି କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ୧୪ ଜଣ ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ୩ ଜଣ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ମିଳିଥିଲା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟକୁ ଗତ ୪ରୁ ୧୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଗତ ୯ ତାରିଖ ରାତିରେ ଅପେରାରେ ନିଶା ମହାରଣା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ମୈନପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ପୁଲିସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ନୃତ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ନେଇ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା। 

ଜାନୁଆରୀ ୯ ତାରିଖରେ ମେନପୁର ଏସଡିଏମ୍ ତୁଳସୀ ଦାସ ମାର୍କମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁରୁତର ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ଆୟୋଜକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗ ଧାଡିର ଏକ ଆସନ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ। ରାତି ୧୧ଟାରୁ ଭୋର ୩ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଏସଡିଏମଙ୍କ ସମେତ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଉପରେ ଜୋରଦାର ଟଙ୍କା ଉଡାଇଥିଲେ। ଏହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜୋରଦାର ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ ହେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ୧୦ ତାରିଖେ ଅପେରା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତହସିଲଦାର ଓ ପୋଲିସର ବିନା ଅନୁମତିରେ ମୈନପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡ. ତୁଳସୀଦାସ ମାର୍କାା ଅପେରା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ଓ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମଜା ଉଠାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ୪ ଜଣିଆ ଟିମ ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 

ଏହାବ୍ୟତୀତ ଦେଭୋଗ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ୧୪ ଜଣ ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟର ମଜା ନେଉଥିବା 3 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଲମ୍ବନକରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। 

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Chhattisgarh crime
ଅଶ୍ଳିଳ ନୃତ୍ୟ ଦେଖି ଚାକିରି ହରାଇଲେ ଅଧିକାରୀ, ଦୁଇ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ନିଲମ୍ବିତ
shikhar Dhawan
Shikhar Dhawan: ନୂଆ ଇଂନିସ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶିଖର ଧୱନ...ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସୋଫିଙ୍କ ସହ ସରିଲା ନିର୍ବନ୍
ED Raid
ED Raid: ମହାଦେବ ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ମାମଲାରେ EDର ବଡ଼ ଆକ୍ସନ୍,ଭାରତ ଓ ଦୁବାଇରେ ୨୧.୪୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
Entertainment News
Entertainment News: ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ,ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ବଖାଣିଲ
makar sankranti 2026
Makar Sankranti 2062: କାହିଁକି ୧୫ ଜାନୁଆରୀରେ ପାଳନ ହେବ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି