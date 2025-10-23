Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2972679
Zee OdishaOdisha State

Odisha News: କଲରା ପତରିଆ ବାଘଛାଲ ଜବତ, ୨ ଗିରଫ

(ଅଭୟ ମହାନ୍ତି, କେନ୍ଦୁଝର) Odisha News: କେନ୍ଦୁଝରରୁ କଲରା ପତରିଆ ବାଘଛାଲ ଜବତ ହେବା ସହ ୨ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। 

 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Oct 23, 2025, 06:26 PM IST

Trending Photos

Odisha News: କଲରା ପତରିଆ ବାଘଛାଲ ଜବତ, ୨ ଗିରଫ

(ଅଭୟ ମହାନ୍ତି, କେନ୍ଦୁଝର) Odisha News: କେନ୍ଦୁଝରରୁ କଲରା ପତରିଆ ବାଘଛାଲ ଜବତ ହେବା ସହ ୨ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ବନ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସର ମିଳିତ ଚଢାଉରେ ଜୁଡ଼ିଆ ଘାଟି ମୁଣ୍ଡାସାହିରୁ ଏକ କଲରା ପତରିଆ ବାଘଛାଳ ଜବତ କରିବା ସହ  ୨ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ ।

 

ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ, ଖବର ପାଇ କେନ୍ଦୁଝର ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୋଲିସର ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରି କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ରେଞ୍ଜର ଅଞ୍ଜର ମୁଣ୍ଡାସାହିର ରବିନ୍ଦ୍ର ଟୁଡୁଙ୍କ ଘରୁ ଏକ ବାଘଛାଲ ଜବତ କରିଥିଲା । ଏଥିସହ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ଶଳା, ମନୁଆ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି । ବନ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହି ବାଘଟି ଶୀକାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାଛଡା ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଯାଞ୍ଚରୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ ଭିଡିଓ ମିଳିଥିବା ବନ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି । 

Add Zee News as a Preferred Source

 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News: ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ଏଣିକି ପଞ୍ଚମ ଓ ଅଷ୍ଟମରେ ହେବ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପର
Odia News
Artificial Rain: ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜଧାନୀରେ ହୋଇପାରେ କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା !
Odia News
'ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ହେବାକୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତି କିମ୍ବା ବଂଶର ହେବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ' କେରଳ HC
Odisha news
Odisha News: ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି କାରଖାନା ଠାବ,୨ ଗିରଫ
Top 10 News Headlines
Top 10 News Today:ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର...