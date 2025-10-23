Odisha News: କଲରା ପତରିଆ ବାଘଛାଲ ଜବତ, ୨ ଗିରଫ

(ଅଭୟ ମହାନ୍ତି, କେନ୍ଦୁଝର) Odisha News: କେନ୍ଦୁଝରରୁ କଲରା ପତରିଆ ବାଘଛାଲ ଜବତ ହେବା ସହ ୨ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି।
(ଅଭୟ ମହାନ୍ତି, କେନ୍ଦୁଝର) Odisha News: କେନ୍ଦୁଝରରୁ କଲରା ପତରିଆ ବାଘଛାଲ ଜବତ ହେବା ସହ ୨ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ବନ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସର ମିଳିତ ଚଢାଉରେ ଜୁଡ଼ିଆ ଘାଟି ମୁଣ୍ଡାସାହିରୁ ଏକ କଲରା ପତରିଆ ବାଘଛାଳ ଜବତ କରିବା ସହ ୨ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ ।
ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ, ଖବର ପାଇ କେନ୍ଦୁଝର ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୋଲିସର ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରି କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ରେଞ୍ଜର ଅଞ୍ଜର ମୁଣ୍ଡାସାହିର ରବିନ୍ଦ୍ର ଟୁଡୁଙ୍କ ଘରୁ ଏକ ବାଘଛାଲ ଜବତ କରିଥିଲା । ଏଥିସହ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ଶଳା, ମନୁଆ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି । ବନ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହି ବାଘଟି ଶୀକାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାଛଡା ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଯାଞ୍ଚରୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ ଭିଡିଓ ମିଳିଥିବା ବନ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।