Puri News: ପଞ୍ଚୁକ ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି

ପୁରୀ: ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ସରିଯିବ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। ପାଳନ ହେବ ପବିତ୍ର ପଞ୍ଚୁକ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଜମିଲାଣି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ। ସେପଟେ ଭିଡ଼ ଓ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କାରଣରୁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଭକ୍ତ ଚାରିଦ୍ଵାର ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ହେଁ ଘଣ୍ଟାଘଣ୍ଟା ଧାଡ଼ିରେ ଠେଲାପେଲା ଯୋଗୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Oct 27, 2025, 01:05 PM IST

Puri News: ପଞ୍ଚୁକ ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି

Puri News: ପୁରୀ: ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ସରିଯିବ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। ପାଳନ ହେବ ପବିତ୍ର ପଞ୍ଚୁକ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଜମିଲାଣି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ। ସେପଟେ ଭିଡ଼ ଓ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କାରଣରୁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଭକ୍ତ ଚାରିଦ୍ଵାର ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ହେଁ ଘଣ୍ଟାଘଣ୍ଟା ଧାଡ଼ିରେ ଠେଲାପେଲା ଯୋଗୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପଞ୍ଚୁକରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିର୍ମିତ ହେଉଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ସେଡ୍ । ଚାରି ଥାକିଆ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ସହ ଛାଇ ପାଇଁ ଏହାକୁ କପଡ଼ାରେ ଏହାକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଯିବ।

ଆଜି ରବିବାର ଛୁଟି ଦିନ ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ଖୋଲାମେଲାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବାବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଛନ୍ତି| ଅନ୍ୟ ଦ୍ବାର ଅପେକ୍ଷା ସିଂହଦ୍ଵାରରେ ବ୍ୟାପକ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅତିରିକ୍ତ ସେଡ୍ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥିବାରୁ ବହୁ ଭକ୍ତ ଖୋଲାମେଲାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଖରାରେ ସିଝିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବେଶି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଛନ୍ତି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଓ କୁନି ଭକ୍ତମାନୋ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବାଟରେ ଛାଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲେ ହେଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ନଥିବାରୁ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ବହୁ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା ଧାଡ଼ିବାନ୍ଧି ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି।

ଏନେଇ ପଞ୍ଚୁକ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ମରିଚିକୋଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ଥାୟୀ ବାଉଁଶ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି | ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ବଡ଼ ମରିଚିକୋଟ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଡ୍ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରିବା ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ।

ଯଦିଓ ବାହାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଭିଡ଼ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାହାରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଛି ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ପରେ ସାତ ପାହାଚ ନିକଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଉପଶମ ପାଇଁ ଏଯାଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାତ ପାହାଚ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତି ଘଟୁଛି। ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ଠେଲାପେଲା ଦେଖି ଅନେକ ଭୟ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥର ପଞ୍ଚୁକରେ ସାତପାହାଚଠାରୁ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପୁଲିସ ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ ପାଲଟିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛ।

