ହୋଲି ପାଇଁ ଟ୍ୱିଇନ୍ ସିଟିରେ କଡ଼ା ପହରା: ମଦ୍ୟପଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ପୋଲିସର ନଜର, ଗାଡ଼ି ହେବ ଜବତ

ହୋଲି ପାଇଁ ଟ୍ୱିଇନ୍ ସିଟିରେ କଡ଼ା ପହରା: ମଦ୍ୟପଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ପୋଲିସର ନଜର, ଗାଡ଼ି ହେବ ଜବତ

ଆଗକୁ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି। ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବେଶ୍ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବା ଚାଳକ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ ଶକ୍ତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Mar 03, 2026, 09:28 PM IST

ହୋଲି ପାଇଁ ଟ୍ୱିଇନ୍ ସିଟି ସିଟିରେ କଡ଼ା ପହରା
ହୋଲି ପାଇଁ ଟ୍ୱିଇନ୍ ସିଟି ସିଟିରେ କଡ଼ା ପହରା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଗକୁ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି। ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବେଶ୍ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବା ଚାଳକ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ ଶକ୍ତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।

ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଏକ ନଜର:

  • ଟୁଇନ୍ ସିଟି ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବ ଦତ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ଲୁ-ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।
  •   ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ: ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୋଟ ୩୦ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ।
  •   ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ: ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ ପାଇଁ ଡିସିପିଙ୍କ ସମେତ ୪ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି ଏବଂ ୮ ଜଣ ଏସପି ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ।
  •   ମୋବାଇଲ୍ ପାଟ୍ରୋଲିଂ: ସହରର ଭିଡ଼ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ୧୭ଟି ମୋବାଇଲ୍ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ ସଦାସର୍ବଦା ବୁଲୁଥିବେ।

ମଦ୍ୟପଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିବ ଅଡ଼ୁଆ
ହୋଲି ସମୟରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ୮୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚେକ୍ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଯଦି କେହି ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଧରାପଡ଼ନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରାଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି।

ଘାଟରେ ରହିବେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ
ରଙ୍ଗ ଖେଳ ପରେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଅଘଟଣ ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ, ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଓ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଘାଟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍ (ODRAF) ଟିମ୍ ମୁତୟନ ହେବେ। ମୋଟ ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଘାଟ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ୪ଟି 'ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଟିମ୍' ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ।

"ଗତବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରାଯିବ। ହୋଲି ହେଉଛି ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଖେଳନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।"— ସୁରେଶ ଦେବ ଦତ୍ତ ସିଂହ, ପୋଲିସ କମିଶନର

ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ
ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, କ୍ଷତିକାରକ ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ହୋଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରହିବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଟୁଇନ୍ ସିଟି ବାସିନ୍ଦା ଯେପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ହୋଲି ମନାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।

Zee Odisha Desk

ହୋଲି ପାଇଁ ଟ୍ୱିଇନ୍ ସିଟିରେ କଡ଼ା ପହରା: ମଦ୍ୟପଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ପୋଲିସର ନଜର, ଗାଡ଼ି ହେବ ଜବତ
Narendra Modi: ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ନେଲେ ଆକ୍ସନ ! ଜାଣନ୍ତୁ କ
ସାହାରା ଜମି ଦୁର୍ନୀତି: ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ୩ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଇଡିର ଚଢ଼ାଉ, ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦସ୍ତାବିଜ
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟସଭା ଲଢ଼େଇ: ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ
Richest Temples In India: ଭାରତର ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ହୁଏ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା ! ପ୍ରତିଦିନ ହୁଏ କୋଟି କୋଟ