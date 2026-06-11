Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ ମୋହନ ସରକାର, ତିର୍ତୋଲ ସୂତାକଳର ହେବ ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର

Odisha News: କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ ମୋହନ ସରକାର। ୧୯୯୯ ମସିହାରୁ ବନ୍ଦ ପଡିଥିବା ତିର୍ତୋଲ ସୂତାକଳର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ସହିତ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ତିର୍ତୋଲ ଜନସାଧାରଣ ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 11, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 12:25 PM IST
Odisha News: କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ ମୋହନ ସରକାର, ତିର୍ତୋଲ ସୂତାକଳର ହେବ ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ ମୋହନ ସରକାର, ତିର୍ତୋଲ ସୂତାକଳର ହେବ ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର
Odisha news4 min ago
2
Odisha news45 min ago
3
Gold rate today1 hr ago
4
Three Indian Missing2 hrs ago
5
Odisha news2 hrs ago