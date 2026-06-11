Odisha News: କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ ମୋହନ ସରକାର, ତିର୍ତୋଲ ସୂତାକଳର ହେବ ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର

(Odisha News (ଜଗତସିଂହପୁର,ନାରାୟଣ ବେହେରା) : କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ ମୋହନ ସରକାର। ୧୯୯୯ ମସିହାରୁ ବନ୍ଦ ପଡିଥିବା ତିର୍ତୋଲ ସୂତାକଳର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ସହିତ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ତିର୍ତୋଲ ଜନସାଧାରଣ । ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଠାରେ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିବା ଶାରଳା ବୁଣାକାର ସମବାୟ ସୂତାକଳ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବୟନ ଓ ପୋଷାକ ଶିଳ୍ପ କ୍ଳଷ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଯାହାକୁ ନେଇ ନିକଟରେ ସୂତାକଳର ଜମିକୁ ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଠାରୁ ଇଡ଼କୋ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଇଡ଼କୋ ପକ୍ଷରୁ ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗକୁ ପାଖାପାଖି ୨୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଜମିକୁ ଇଡ଼କୋ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖାଯିବ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ବୟନ ଓ ପୋଷାକ ଶିଳ୍ପ କ୍ଳଷ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ । ଏଠାରେ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ର ପ୍ରଗତି ହେବ ଏବଂ ଏହା ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ।
ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି ନେତା ରାଜକିଶୋର ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି, ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି, ଦଳୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଶତାଧିକ ଜନସାଧାରଣ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ସ୍ଥିତ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏକ ବିକଶିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ।