ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥୀରେ ନେଇ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ: ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2901276
Zee OdishaOdisha State

ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥୀରେ ନେଇ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ: ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ SC/STଙ୍କ ଉତ୍‌ଥାନ ଜରୁରୀ । ଓଡ଼ିଶା ଜନସଂଖ୍ୟାର ୪୦% ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଓ ଦଳିତ ଏବଂ ୨୩% ଆଦିବାସୀ ଓ ୧୭ ପ୍ରତିଶତ ହେଉଛନ୍ତି ଦଳିତ । 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Aug 29, 2025, 03:15 PM IST

Trending Photos

ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥୀରେ ନେଇ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ: ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ସଂସଦୀୟ କମିଟିର ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ଏବଂ କାଲି ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ। SC/ST ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏବଂ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ସମ୍ବୋଧନ ରଖିଛନ୍ତି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ SC/STଙ୍କ ଉତ୍‌ଥାନ ଜରୁରୀ । ଓଡ଼ିଶା ଜନସଂଖ୍ୟାର ୪୦% ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଓ ଦଳିତ ଏବଂ ୨୩% ଆଦିବାସୀ ଓ ୧୭ ପ୍ରତିଶତ ହେଉଛନ୍ତି ଦଳିତ । ନିକଟରେ ନିଟ୍‌ ପାସ କରିଥିବା ଦିଦାୟୀ ଆଦିବାସୀ ଝିଅଙ୍କୁ ଭେଟିବା କଥା କହିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ଆହୁରି ଭଲ ରହିବ । ପଲ୍ଲୀଠୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଏଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି । ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ସହିଥିଲୁ୍ ଏବଂ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ଅଧିକାର ଦେଲା । ଆମେ ସଶକ୍ତୀକରଣ ନହେଲେ ଯେତେ ଯୋଜନା କଲେ ବି ସୁଫଳ ମିଳିବନି । ଆମର ଉତ୍‌ଥାନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମ ସରକାର SC/ST ବିଭାଗ ବଜେଟ୍‌ ୬୮,୮୮୧ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ୧୪ ଜିଲ୍ଲାର ୩ ଲକ୍ଷ PVTG ବର୍ଗଙ୍କୁ ପିଏମ୍‌ ଜନମନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍‌ କରାଯିବ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୧୫ଟି ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଛି । ୫ ଲକ୍ଷ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଜନଜାତି ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

Add Zee News as a Preferred Source

ସେହିପରି ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା SC/ST ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦଘାଟନ କରିବା ଅବସରରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶରେ ସମାବେଶୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ହେବ । ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ସାଥୀରେ ନେଇ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଦେବାକୁ ହେବ । ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଆଦିବାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏହି ମାଟିରୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଦେଶର ଲୋକତନ୍ତ୍ର, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ପୂରା ବିଶ୍ୱକୁ ଅବଗତ କରାଉଛନ୍ତି । SC/ST ବଜେଟ୍‌ ଆବଣ୍ଟନର ସମୀକ୍ଷା ହେବା ଜରୁରୀ ଏଥିସହ ରୋଜଗାର ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜରୁରୀ । କେଉଁ ଯୋଜନା କଲେ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ଉପକୃତ ହେବେ ସେନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବା ଜରୁରୀ । ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି କହିଛନ୍ତି ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ସମ୍ମିଳନୀର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ବିକାଶରେ ସଂସଦୀୟ କମିଟିର ଭୂମିକା। ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, କାରିଗରୀ, ସଂସ୍କୃତି ଓ କଳାକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସହ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ। ଦୀର୍ଘ ୩୧ ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏସ୍‌ସି-ଏସ୍‌ଟି ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ।

Also Read- Weekly Horoscope: ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ଆରମ୍ଭରେ ୪ ଦୁର୍ଲଭ ରାଜଯୋଗ, ସଫଳତା ପାଇବେ ୭ ରାଶି

Also Read- LIC Recruitment 2025: ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ମିଳିବ ଭଲ ଦରମା, ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Reliance Jio IPO
Reliance Jio IPO: କ'ଣ ଏହି ଜିଓ ଆଇପିଓ...ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଲେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ, କ'ଣ ସବୁ ପାଇବେ ସ
Mahua Moitra
ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖାଯିବା ଉଚିତ: ମହୁଆ ମୈତ୍ରା
BCCI President
'ରୋଜର ବିନ୍ନିଙ୍କ ଇସ୍ତଫା, ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଳା ହେଲେ ବିସିସିଆଇର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି'
PM Modi
PM Modi:ମୋଦୀଙ୍କ ବଳ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ମୋହନ ଓ ମୁଡ୍‍ ଅଫ୍‍ ଦି ନେସନ
SC-ST Panel Meet
SC-ST Panel Meet: ଆଜିଠୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି କଲ୍ୟାଣ କମିଟିର ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ
;