Biju Legacy: ଆଜି ବିଜୁଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ, ଏକାଠୀ ହେଲେ ବିଜୁ ଲିଗାସୀ

Biju Legacy:ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ବିଜୁ ଲିଗାସି ବୟାନବାଜି ଓ ରାଜନୀତି ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି । ୨୦୨୬ର ଏପ୍ରିଲ ୧୭ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ସମୀକରଣର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଓୟୁଏଟିରେ ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ବ୍ୟାନରରେ ଏକାଠି ହେବେ ବିଜୁଙ୍କ ପୁରୁଣା ଅନୁଗତ ।
ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ଶଙ୍ଖ ଭବନ ସହ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡି ପାଳିବ ବିଜୁଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ । ଏହି ଦିବସକୁ ବିଜେଡି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛି । ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଯୋଗେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଏହାସହ ବିଜେଡି ସଂସଦୀୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦିଲ୍ଲୀର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କ୍ଲବରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ୨୯ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ପାଳିତ ହେବ । ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ନିଜେ ନବୀନ ।
ସେପଟେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ୨୯ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ ବୁଢାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ କୂଳରେ ବାଲିଘାଟ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସହରର ଫାଣ୍ଡି ଛକରେ ଥିବା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ଆଇଟିଆଇ ସ୍କୋୟାରରେ ଥିବା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରଞ୍ଜନ ବାଗ, କୈଳାସ ଶେଟ୍ଟୀ, ମନୋଜ ରାଉତ, ଧୀରେନ ନାୟକ, ଗିରିଶ ଦାସ, ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।