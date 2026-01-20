Chakhi Khunti: ଆଜି ହେଉଛି ସ୍ୱାଧିନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଚାଖୀ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥି

Trending Photos
Chakhi Khunti: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧିନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି। ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଅମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସେ । ୧୮୨୭ ମସିହାରେ ପୁରୀର ହରଚଣ୍ଡୀସାହି ନିବାସୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଲାଗି ସେବକ ହଜୁରୀ ଭୀମ ସେନ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓ କମଳାବତୀଙ୍କ କୋଳ ମଣ୍ଡନ କରି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଚାଖି। ଶାମ୍ବ ଦଶମୀରେ ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କେହି କେହି ମତ ଦିଅନ୍ତି। ଦୁଇଗୋଟି ନାମରେ ସେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ପରିଚିତ,ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଓ ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଜଣେ ସେବାୟତ ଭାବରେ ସେ ନେପାଳରୁ ଆସୁଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପଣ୍ଡା ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କେବଳ ସେତିକିରେ ସୀମିତ ନଥିଲା, ସେ ଥିଲେ ୧୮୫୭ ମସିହାର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଦ୍ଧା ଓ ସଂଗଠକ ।
ଭୀମସେନ ଖୁଣ୍ଟିଆ ପୁଅଟିଏ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରାର୍ଥନାକରନ୍ତି। ସେ ଏକଦା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଚନ୍ଦନଲାଗି କରୁଥିବାବେଳେ ସମ୍ବାଦ ପାଇଲେ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଟିଏ ହୋଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରୁଥିଲା ବେଳେ ସେ ପୁଅଟି ଜନ୍ମହୋଇଛି ଏଣୁ ସେ ତା ନାମ ରଖିଲେ ଚନ୍ଦନ।
ଶୈଶବରେ ଚନ୍ଦନ ତଥା ଚାଖି ଥିଲେ ଅତୀବ ଚପଳମତି ଓ ନଟଖଟ। ତାଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟାମୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକରି ପଡ଼ୋଶୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ 'ଚାକୁ' (ଛୁରୀ ) ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ବୋଧନ ସମୟ କ୍ରମେ ଚାଖି ହୋଇଗଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ପିଲା ଦିନେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ଲାଳସା। ତେଣୁ ଘରେ ଯାହା ରୋଷେଇହୁଏ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଚାଖି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବାପା,ମାଆ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଚାଖି ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଏମିତି ଭାବେ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ହୋଇଥିଲେ ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ।
ପିଲା ଦିନରୁ ଚାଖି କୁସ୍ତି କସରତକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ବଡ଼ ହେବାରୁ ଯାଇ ପୁରୀର ଜାଗା ଆଖଡ଼ା ମାନଙ୍କରେ ସେ କୁସ୍ତିକସରତ ଶିକ୍ଷା ତଥା ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିଛିଦିନ ପରେ ସେ ହୋଇଗଲେ ଜାଗା ଆଖଡ଼ାର ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମଲ୍ଲ। ଏହା ସହିତ ଚାଖିଙ୍କର ଥିଲା ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ବଳିଷ୍ଠ ଚେହେରା।
ଦିନକର କଥା, ତାଙ୍କର ବ୍ରତୋପୟନ ଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାରା ପାଖରେ ସେ ହାତରେ ଶ୍ରୀଫଳଟିଏ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତି। ଜନୈକ ଗୋଛିକାର ସେବକ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ନଡ଼ିଆଟି ଛଡ଼ାଇନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ନଡ଼ିଆରେ ପିଟି ପିଟି ସେ ଉକ୍ତ ସେବକକୁ ଆହତ କରିଦେଲେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପୁରୀ ସହରରେ ସେଦିନ ଏହା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା।