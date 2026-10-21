ପୁରୀ: ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବିଜୟାଦଶମୀ ଅର୍ଥାତ ଦଶହରା ପର୍ବ। ଏହି ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧ କରି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅସତ୍ଯ ଉପରେ ସତ୍ଯର ବିଜୟ କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଶ୍ରୀଭୁଜ, ଶ୍ରୀପୟର, କିରିଟି, ଘାଗଡା ମାଳି ଆଦି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଳଙ୍କାରରେ ବିଭୁଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଗତ ଠାକୁର। ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ଆୟୁଧ ମାନଙ୍କର ମାର୍ଜନା ପୁଜା ସରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆୟୁଧ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ, ଶ୍ରୀମଦନମୋହନ ଓ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇ ବିମାନ ଓ ପାଲିଙ୍କିରେ ଜଗନ୍ନାଥବଲ୍ଲଭ ଦଶହରା ପଦାକୁ ବିଜେ କରିବା ସହ ମତ୍ସ୍ୟ ଶିକାର ନିତି ସଂପାଦିତ ହୋଇଛି । ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ସେପଟେ ମାଆ ବିମଳାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପା କାକୁଡିଖାଇଙ୍କର ଆଜି ମେଲାଣି ଉତ୍ସବ। ସର୍ବାଗ୍ରେ ମାଆ କାକୁଡିଖାଇ ଜଳବିସର୍ଜନ କରିବେ।
ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବିଜୟା ଦଶମୀ। ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ଜୟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅବକାଶ ନିତି ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ନୂଆଲୁଗା ଓ ଜାମା ଲାଗି ହେବା ପରେ କିରିଟି, ଚୂଳ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଆଡକାନି, ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ, ହରିଡା ମାଳ, ତବିଜ ମାଳ ଆଦି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ବିଭୂଷିତ କରାଯାଇଛି। ମହଣ ମହଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଳଙ୍କାରରେ ବିଭୁଷିତ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆୟୁଧ ହସ୍ତରେ ଧରି ନଥିଲେ। ସକାଳ ଧୂପ ନୀତି ଶେଷ ହେବାପରେ ଚକ୍ର ମାଜଣା ହେବା ସହ ଆୟୁଧ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆୟୁଧ ଭିତର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆୟୁଧ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ସୂନାବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ ଜମିଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶିର୍ବାଦ ନେବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ବହୁ ଦୁରରୁ ପତିତପାବନ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ।
ସେପଟେ ଶ୍ରୀଜୀୟୁ ଆୟୁଧ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ, ଶ୍ରୀମଦନମୋହନ ଓ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇ ବିମାନ ଓ ପାଲିଙ୍କିରେ ଜଗନ୍ନାଥବଲ୍ଲଭ ଦଶହରା ପଦାକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି। ସେଠାରେ ବନ୍ଦାପନା, ପ୍ରସାଦଲାଗି ଓ ରାଜନିତି ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଶିକାର କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ସୁନାବେଶ ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତୀକ ନିତି ପାଇଁ ବ୍ଯବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ।
ସେପଟେ ମଣ୍ଡପ ଓ ପୀଠରେ ଚାଲିଛି ମାଆଙ୍କ ବିଜୟା ଦଶମୀ। ମାଆ କାକୁଡି ଖାଇଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ମେଲାଣି ଉତ୍ସବ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଷାଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ମେଳଣ। ଗୋସାଣି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏବେଠୁଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାକପ୍ରସ୍ତୁତି। ଗୋସାଣି ଯାତ୍ରା ରହିଥିବାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଗରେ ଦେବସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ମାତ୍ର ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତରେ ଦେବସଭା କରାଯିବ। ଏନେଇ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଦଶହରା ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶକୁ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଭକ୍ତ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୂନାବେଶ ଦର୍ଶନ କରି ସାନିଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନ ଉପରେ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ଥିବା ଯୋଗୁଁ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ।