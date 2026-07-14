ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗିଲାଣି ଗହଳି

ପୁରୀ: ଆଜି ନବଯୌବନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ । ଦୀର୍ଘ ୧୫ ଦିନ ପରେ ୩ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଭିତର କାଠ ନିକଟରୁ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ବଡ଼ସିଂହାର ଧୂପ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲାଗି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନର ଅବଧିକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ (SJTA)ର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନୀତିକାନ୍ତିର ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ମାତ୍ର ୨ରୁ ୩ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ । ୧୫ ଜୁଲାଇ ଦିନ ଉଭା ଅମାବାସ୍ୟା କାରଣରୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ । ୧୫ ଦିନର ଅଣସର ଘରେ ରହିବା ପରେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ ଭାଈ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ନବଯୌବନ ରୂପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ।