Rajyasabha Election: ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପଡ଼ିବ ରାଜ୍ୟସଭା ଭୋଟ, ରାଜଧାନୀକୁ ଫେରିଲେ ବିଧାୟକ

Rajyasabha Election: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଉ ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା। ସୋମବାର ସକାଳ ୯ଟାରୁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଅପରାହ୍ନ ୫ଟାରେ ଭୋଟ ଗଣତି ହୋଇ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ୪ଟି ଆସନ ପାଇଁ ୫ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ଲାଗି ବିଜେପି ସମତ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଏବଂ ବିଜେଡି – କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ବର ହୋତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଲଢେଇ ହେଉଛି।
ସେପଟେ ସଂଖ୍ୟା ଗଣିତରେ ୮ ଭୋଟ୍ ପଛରେ ଥିବା ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ବିଜୟ ପାଇଁ ବିଜେପି ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଡ଼ରେ ଲାଗିପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ନିଜ ଭୋଟକୁ ଏକଜୁଟ୍ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ଭୋଟ ନ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଯାକ ଦଳ ଯଥାସାଧ୍ଯ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ପାରାଦ୍ବୀପର ହୋଟେଲ ମେ' ଫେୟାରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏକ ହୋଟେଲରେ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଅଛନ୍ତି ୮ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ। ଆଜି ସକାଳୁ ପାରାଦୀପରୁ ରାଜଧାନୀ ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକଗଣ। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବିରୋଧି ଦଳର ବିଧାୟକ। ସେହିଭଳି ନବୀନ ନିବାସରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଘନ ଘନ ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହା ଭିତରେ ବିଜେପିର ଘୋଡ଼ାବେପାର, ବିଜେଡି ପାଣ୍ଠି ହଡ଼ପ, ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟପାଠ ଏବଂ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ଭଳି ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ସରଗରମ କରିଛି।