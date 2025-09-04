Puri News: ଆଜି ବାମନ ଜନ୍ମ ଓ ସୁନିଆଁ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ନଅରରେ ବିଶେଷ ନୀତି

Trending Photos
Puri News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ଗୁରୁବାର ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାମନ ଜନ୍ମ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିଲାଗି ସ୍ୱଥନ୍ତ୍ର ନୀତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହା ସହ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ନଅରରେ କଟା ହେବ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ନୂଆ ଅଙ୍କ। ମହାରାଜାଙ୍କୁ ରାଜାଭିଶେକ କରାଯାଇ ତାଙ୍କ ଶାସନର ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାର ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରାଯିବ।
ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାମନ ଜନ୍ମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଭାବେ ପଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଧି ଅନୁସାରେମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ବଢିବା ପରେ ଏହି ନୀତି ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ଭିତର ଚନ୍ଦନ ଅର୍ଗଳିରେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ମୁରୁଜରେ ମଣ୍ଡଳ ଅଙ୍କନ କରିବେ।ପରେ ତିନି ବାଡ଼ରେ ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଇ କଳସ ବରୁଣ ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ସହ ପତିମହାପାତ୍ର ଓ ମୁଦିରସ୍ତ ଥାଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବରଣ ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣ ଘରେ ଭୋଗ ଶେଷ ପରେ କୃଷ୍ଣ ତଥା ବାମନଙ୍କୁ ଭିତର ସିଂହାସନକୁ ବିଜେ କରାଯିବ। ମୁଦିରସ୍ତ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଧଣ୍ଡିପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରିବା ପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସର୍ବତ୍ର ଭଦମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ବିଜେ କରାଇବେ। ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ରାକୃତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାମନ ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ମହାସ୍ନାନ କରି ଶୀତଳ ଭୋଗ କରାଯାଇ ଗର୍ଭ ଉଦକ ଲାଗି ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରାଯିବ।ପରେ ଖଣ୍ଡୁଆ ଘୋଡ଼ାଇ ଜନ୍ମବିଧି ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବାମନ ଜନ୍ମ ନୀତି ଅବସରରେ ପଇତା ଲାଗି ଓ ଇନ୍ଦ୍ରଧ୍ବଜା ପୂଜା ଵିଧି ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ସେହିପରି ପବିତ୍ର ସୁନିଆଁ ପର୍ବ ଅବସରରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଶ୍ରୀଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ 1433 ସାଲ ଓ 69 ଅଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ହେବ।ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ଵାଦଶୀ ତିଥିରେ ସୁନିଆଁ ପର୍ବ ଦିନ ଗଜପତିଙ୍କ ନୂତନ ଅଙ୍କ ପ୍ରଚଳନ ର ବିଧି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଠାରୁ ଗଜପତି ଙ୍କ ନବବର୍ଷ ବୋଲି ପରିଗଣିତ କରାଯାଏ। ସୁନିଆଁ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀନହର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଥିବା କନକ ଦୂର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ । କନକଦୂର୍ଗା, ଶ୍ୟାମାକାଳୀ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ,ନୃସିଂହ ଆଦି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ଗଜପତି ମହାରାଜ । ଗଜପତି ଏହି ଦେବାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ପୂଜା ପରେ ଶ୍ରୀନହରରେ ସୁନିଆଁର ବିଶେଷ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଗଜପତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୀନହରରେ ଅଙ୍କ କଟା ନିତୀ ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ । ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀନହର ପକ୍ଷରୁ ନୂତନ ଅଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ଷୋଳଶାସନରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଶ୍ରୀନଅରକୁ ଆସି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଆଶିର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଅପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିରଳ। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯୋଗୁ ହିଁ ପୁରୀରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି।