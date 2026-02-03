Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Trending Photos
1.US-India trade deal: ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିବାଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପକାଇବା ଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ଟାରିଫ୍ (ପାରସ୍ପରିକ ଶୁଳ୍କ) କୁ ୨୫% ରୁ ୧୮% କୁ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜର ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୋଦୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ସେ ମୋର ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଜଣେ ସମ୍ମାନିତ ନେତା। ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟ ସହ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ"।
2.President Murmu:ଆଜି ଯାଜପୁର ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଲୋକଭବନରୁ ବାହାରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ପ୍ରଥମେ ଯାଜପୁର ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ନୂଆ ପ୍ରଶାସନିକ ଭବନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ଅବତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମା’ ବିରଜାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା କରିବା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତ କରିବେ। ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ଭାଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଅପରାହ୍ଣ ପ୍ରାୟ ୩ଟା ୫୦ରେ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ସିଧାସଳଖ ଲୋକଭବନ ଯାଇ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବେ।
3.Jajpur: ଆଜି ଯାଜପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳର ସବୁ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମା’ ବିରଜା ଦର୍ଶନ ଓ ପିଣ୍ଡଦାନ ଥିବାରୁ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି। ପୌରପାଳିକା ସମେତ ସହର ସଂଲଗ୍ନ ସବୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବିଇଓ।
4.Revenue Department: ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୫ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ୫୭ଟି ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସ୍। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଏଣିକି ଜମି କିଣା ବିକା ଏବଂ ପଞ୍ଜିକରଣରେ ସୁବିଧା ହେବ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ୩୨୨ଟି ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟର୍ ଅଫିସ୍ ରହିଛି।
5.AIR India: ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଡ୍ରିମ୍ଲାଇନର ସେବା ନିବୃତ୍ତ ଘୋଷଣା। ଇଞ୍ଜିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପରେ ଫୁଏଲ୍ ସ୍ବିଚ୍ ‘ରନ୍’ରୁ ‘କଟ୍ଅଫ୍’କୁ ଯିବାରୁ ସେବା ନିବୃତ୍ତ। AI 132 ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ପୂର୍ବରୁ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିଲେ ପାଇଲଟ୍। ଲଣ୍ଡନର ହିଟଥ୍ରୋରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଉଡ଼ାଣ ପୂର୍ବରୁ ତ୍ରୁଟି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ DGCAକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଲେ AI ମୁଖପାତ୍ର। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ AI ଡ୍ରିମ୍ଲାଇନର୍ କ୍ରାସ୍ରେ ୨୬୦ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ।
6.Weather Report: ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଫେବୃଆରୀ ମାସ। ସାଧାରଣତଃ, ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଥାଏ। ଉତ୍ତର ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଶୀତ ଋତୁ ଶେଷ ହେବାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଉତ୍ତର ଭାରତର ନଅଟି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନରୁ ଅତି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଫେବୃଆରୀ ୧୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାହାଡିଆ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଶୀତ କମିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତର ପରିମାଣ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାତିରେ କିଛି ମାତ୍ରା ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
7.New Baggage Rule: ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ଏଥିନେଇ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ନୂଆ ବ୍ୟାଗେଜ ନିୟମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ନିୟମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ବ୍ୟାଗେଜ ନିୟମାବଳୀ ୨୦୨୬ ନାମରେ ଏହି ନିୟମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିବା ଓ ଭାରତରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ କଷ୍ଟମ୍ସ ବ୍ୟାଗେଜ୍ (ଘୋଷଣା ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ) ନିୟମ, ୨୦୨୬ ଏବଂ ଏକ ମାଷ୍ଟର ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ତିନୋଟି ନିୟମ ବିମାନବନ୍ଦରର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ କରିବ ବୋଲି ସରକାର ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଏହି ନୂତନ ନିୟମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କାଗଜପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦରରେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା।
8.OAS Officer: ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି (ଫେବୃଆରୀ ୨, ୨୦୨୬) ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ୧୫ ଜଣ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (OAS) ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ (BDO) ଭାବେ ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି ।
9.Dolphin: ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଚିଲିକାରେ ଡଲଫିନ ଗଣନା। ୨୦,୨୧ ଏବଂ ୨୨ ତାରିଖ ରେ ଚାଲିବ ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା। ଗତକାଲି ସାତପଡା ଏବଂ ବାଲୁଗାଁ ଠାରେ ଗଣନାକାରୀ ଟିମ୍ ଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ୨ଟି ରେଞ୍ଜ କୁ ୩ଟି ସେକ୍ଟରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ମୋଟ ୧୮ଟି ଟିମ୍ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ୧୦ଟି ବାଲୁଗାଁ ରେ ଏବଂ ୮ଟି ଟିମ୍ ସାତପଡାରେ। ପ୍ରତି ଟିମ୍ ରେ ୫ ରୁ ୬ ଜଣ ସମେତ ଦୁଇଜଣ ଡଙ୍ଗାଚାଳକ ରହିଛନ୍ତି। ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ୧୪୫ ଜଣ ବିଭାଗିୟ କର୍ମଚାରୀ,ସ୍ବାଚ୍ଛାସେବୀ,ବମ୍ବେ ନାଚୁରାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରିଅଫ ସୋସାଇଟି,ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ,ସିଡିଏ କର୍ମଚାରୀ,ଓୟୁଏଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଣ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।
10.Padma Besa: ଆସନ୍ତା କାଲି ବୁଧବାର ପଦ୍ମବେଶରେ ବିଭୂଷିତ ହେବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ବେଶ କାରିଗର।ପଦ୍ମବେଶରେ ମନେପଡନ୍ତି ଭକ୍ତ ମନୋହର ଦାସ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଦିନରେ ପଦ୍ମ ପିନ୍ଧିବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦ ଠାରୁ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ମଧ୍ୟରେ ବୁଧବାର କିମ୍ବା ଶନିବାରରେ ପଦ୍ମବେଶ ହୋଇ କିରୀଟ, ଚୂଳ, ହୃଦପଦକ, କରପଲ୍ଲବ,ଶ୍ରୀମୁଖ ପଦ୍ମରେ ଭୂଷିତ ହୋଇ ଝଲସି ଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ବର୍ଷକରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବଡ ସିଂହାର ନୀତିରେ ପଦ୍ମ ବେଶ ରେ ଥାଇ ପହୁଡ଼ ହୁଅନ୍ତି ମହାବାହୁ।