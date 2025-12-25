Ganesh Uike Encounter: ୧.୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଥିବା ଟପ୍ ମାଓନେତା ଗଣେଶ ଉଇକେ ନିହତ

Ganesh Uike Encounter: ଗୁରୁବାର ଦିନ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଗଣେଶ ଉଇକେ ନାମକ ଜଣେ ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ନିପାତ କରିଛି। ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ୧.୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଥିଲା
Ganesh Uike Encounter: ଗୁରୁବାର ଦିନ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଗଣେଶ ଉଇକେ ନାମକ ଜଣେ ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ନିପାତ କରିଛି। ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ୧.୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହାକୁ "ନକ୍ସଲମୁକ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ଶାହ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଶାର କନ୍ଧମାଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପରେସନରେ ମାଓବାଦୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଗଣେଶ ଉଇକେ ସମେତ ଛଅ ଜଣ ନକ୍ସଲବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ବଡ଼ ସଫଳତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକ୍ସଲମୁକ୍ତ ହେବାର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମେ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ନକ୍ସଲବାଦକୁ ମୂଳପୋଛ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ।"
ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସହ ଗୁଳିବିନିମୟରେ ଚାରି ଜଣ ନକ୍ସଲ ସହିତ ପ୍ରମୁଖ ମାଓ ନେତା ଗଣେଶ ଉଇକେ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିପିଆଇ (ମାଓବାଦୀ) କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଉଇକେଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ୧.୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଷିଦ୍ଧ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚକାପାଦ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୁଳିବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଚାରି ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ୬୯ ବର୍ଷୀୟ ଗଣେଶ ଉଇକେ, ଯାହାଙ୍କୁ ପୁକ୍କା ହନୁମନ୍ତୁ, ରାଜେଶ ତିୱାରୀ, ଚାମରୁ ଏବଂ ରୂପା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ନାଲଗୋଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲାର ଚେନ୍ଦୁର ମଣ୍ଡଳର ପୁଲେମାଲା ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ।"
ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା କ୍ୟାଡରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇନାହିଁ।
ଏକ ସୂଚନା ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ଅପରେସନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ (SOG) ର ଏକ ଛୋଟ ମୋବାଇଲ୍ ଟିମ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଭୟଙ୍କର ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ନକ୍ସଲମାନେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ।"
ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କଠାରୁ ଏକ ରିଭଲଭର, ଏକ ରାଇଫଲ୍ ଏବଂ ଏକ ୱାକି-ଟକି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏହି ଅପରେସନ୍ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଉଗ୍ରବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ।
ଏହି ନକ୍ସଲ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ନକ୍ସଲମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ଅଭିଯାନରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲୁଥିବା ମିଳିତ ଅପରେସନରେ ନକ୍ସଲ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଗଣେଶ ଉଇକେ ସମେତ ୬ ଜଣ ନକ୍ସଲବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଆମର ସାହସୀ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଓ ସଠିକ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନକ୍ସଲବାଦ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି।
ଆମ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନକ୍ସଲମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା। କେବଳ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଗତି ହିଁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ।"