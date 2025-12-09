Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3034638
Zee OdishaOdisha State

Winter Session: ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ କଟିଛି ୪୪ ଲକ୍ଷ ଜବ୍ କାର୍ଡ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗତ ୫ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ୪୪ ଳକ୍ଷ ଜବ କାର୍ଡ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ପାଖାପାଖି ଏକ କୋଟି ୨୨ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ଏହି ସୂଚନା ରଖି

Written By  Harihar Panda|Last Updated: Dec 09, 2025, 12:56 PM IST

Trending Photos

Winter Session: ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ କଟିଛି ୪୪ ଲକ୍ଷ ଜବ୍ କାର୍ଡ

Winter Session: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗତ ୫ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ୪୪ ଳକ୍ଷ ଜବ କାର୍ଡ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ପାଖାପାଖି ଏକ କୋଟି ୨୨ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ଏହି ସୂଚନା ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନଛ। 

ସାଂସଦ ଲାଲଜୀ ବର୍ମା ଏବଂ ସଚିତାନାନ୍ଥନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଚୌହ୍ୱାନ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଅନୁଶୀଳନ ପରେ ଏହି କାର୍ଡ ଗୁଡିକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଏଗୁଡିକ ଜାଲି ବା ନକଲ ହୋଇଥିବା ଜବକାର୍ଡ ବର୍ଗରେ ଆସୁଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ପରିବାର ପଞ୍ଜିକୃତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଆଡକୁ ପଳାୟନ କରିଥାଏ ବା ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡିକୁ ସହର ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଏ ଅବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତେବେ ସେହି ଜବ କାର୍ଡ ଗୁଡିକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଏ। ଏହି କ୍ରମରେ ୨୦୧୯-୨୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ୪ କୋଟି ୫୭ ଲକ୍ଷ ୯୭ ହଜାର ଜବ କାର୍ଡକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ୬ କୋଟି ୫୪ ଲକ୍ଷ ୨୨ ହଜାର ଜବ କାର୍ଡ ଯୋଡାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ୮କୋଟି ୮୧ ଲକ୍ଷ ୬୮ ହଜାର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନୂଆ କରି ଜବ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। 

ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମୀଣ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନ ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଅନୁସାରେ ଏକ ଜାତୀୟ ମୋବାଇଲ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥାନ ଦେଉଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କର ସେହି ଦିନର ଉପସ୍ଥାନକୁ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଉପସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଜବ କାର୍ଡକୁ କଟାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

Add Zee News as a Preferred Source

ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ବିହାରରେ ଜବକାର୍ଡ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଛି। ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ ୩୮ ଲକ୍ଷ ୫୯ ହଜାର ୯୭୬ଟି ଜବକାର୍ଡ ହଟାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ବିହାରରେ ସର୍ବାଧିକ ୯ ଲକ୍ଷ ୮୧ ହଜାର ୨୮୪ଟି ଜବକାର୍ଡ ହଟାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏହି ସମୟରେ ୨ ଲକ୍ଷ ୮୬ ହଜାର ୯ଟି ଜବ କାର୍ଡ ହଟାଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଲା ୧ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରୁ ୧୬ ଲକ୍ଷ ୩୧ ହଜାର ୭୬୨ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମନରେଗାରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ୮୦ ହଜାର ୮୯୬ଜଣଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ୧୧ ଲକ୍ଷ ୭ ହଜାର ୩୩୯ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। 

About the Author
author img
Harihar Panda

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News: ବିଧାୟକମାନେ କେତେ ଦରମା ପାଆନ୍ତି ଓ କେତେ ଭତ୍ତା ପାଆନ୍ତି ?
petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today:ରାଜ୍ୟରେ କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ରେଟ୍;ଲିଟର ପିଛା ରହିଛି...
Odisha news
Odisha News: ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିବା ଦରକାର ଜରୁରୀ: ହାଇକୋର୍ଟ
Odisha Weather Rreport
Odisha Weather Updates: ୧୨ ଯାଏ ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା
SIR debate Today
SIR Debate Today: ସଂସଦରେ ହେବ ବଡ଼ ଆଲୋଚନା: ଏସ୍‍ଆଇଆର୍‍କୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ଚର୍ଚ୍ଚା