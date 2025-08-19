Tour travel Raid: ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଟୁର୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ଅପରେଟର୍, ହଠାତ୍ ଚଢାଉ କଲା ପୋଲିସ୍

Tour travel Raid: ହଠାତ୍ ଚଢାଉ କଲା ପୋଲିସ୍। ଏକାଧିକ travels ଏଜେନ୍ସି ର ନାହିଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ,ନାହିଁ GST ନମ୍ୱର୍। ଇଲିଗାଲ୍ TRANSACTION କରୁଛନ୍ତି,ଭକ୍ତ ଙ୍କୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଦର କରୁଛନ୍ତି। ଟିକେଟ ଵୁକିଂ ଓ ଟାକ୍ସି ବୁକୀଙ୍ଗ କରି ଠକାମୀରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମାରପିଟ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପାଖରେ ନାହିଁ ସଂଖ୍ୟା ତଥ୍ୟ।
Trending Photos
Tour travel Raid: ଐତିହ୍ୟ ନଗରୀରେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟୁର୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ଅପରେଟର୍। ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଅବରୋଧ କରି ଟୁର ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ଅପରେଟର ଚଲାଇଛନ୍ତି ଅଫିସ୍। ଅବାଧରେ ଚାଲିଛି ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ପୁରୀରେ ରହିଛି ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳି ଟୁର ଟ୍ରାଭେଲ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ପଞ୍ଜିକୃତ ଟୁର୍ ଏବଂ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ରହିଥିବାବେଳେ ଆଉ କିଛି ଟୁର ଟ୍ରାଭେଲର ଖାତା ଖତୀୟାନା ନାହିଁ।
ହଠାତ ଚଢାଉ କଲା ପୋଲିସ୍। ଏକାଧିକ travels ଏଜେନ୍ସି ର ନାହିଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ,ନାହିଁ GST ନମ୍ୱର୍। ଇଲିଗାଲ୍ TRANSACTION କରୁଛନ୍ତି,ଭକ୍ତ ଙ୍କୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଦର କରୁଛନ୍ତି। ଟିକେଟ ଵୁକିଂ ଓ ଟାକ୍ସି ବୁକୀଙ୍ଗ କରି ଠକାମୀରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମାରପିଟ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପାଖରେ ନାହିଁ ସଂଖ୍ୟା ତଥ୍ୟ। ଭେରିଫିକେସନ୍ କରି ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ହଟାଇବା ସହ ରେଡ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ୍। ଏସପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଡିଏସପି,୮ ଜଣ ଆଇଆଇସି,୨୦ ଅଧିକାରୀ,ଓ ୨ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସଙ୍କୁ ନେଇ ଚଢାଉ କରାଯାଇଛି।ଟୁର ଟ୍ରାଭେଲ ଅପରେଟରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ହାରାସ କରିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏସପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜାରି ରହିଛି ଚଢାଉ। ସେପଟେ ପୁରୀ ପୁଲିସ ପ୍ରଥମେ ଟୁର୍ ଏଣ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲସ ଉପରେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ନକରି ତାଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ମାତ୍ର ତାହା ନକରି ଏଭଳି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରି ଭୟଭୀତ କରିବା କେତେଦୂର ଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଟୁର୍ ଅପରେଟର।