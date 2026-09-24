Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ପୁରୀ ହୋଟେଲରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼, ୭ ମାସର ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେନି! ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏହି ଭିଡିଓ...

ପୁରୀ ହୋଟେଲରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼, ୭ ମାସର ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେନି! ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏହି ଭିଡିଓ...

ଖାଇବା ସମୟରେ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରୁ ଚୁଟି ବାହାରିଥିଲା। ଏନେଇ ସେମାନେ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବଦଳାଇବାକୁ କହିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଖାଦ୍ୟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀ ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ବଦଳାଇବା ପରେ ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି କହିବାରୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

Reported BySanjaya Kumar Mohapatra
Published: Sep 24, 2026, 09:23 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 09:23 AM IST
ପୁରୀ ହୋଟେଲରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼, ୭ ମାସର ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେନି! ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏହି ଭିଡିଓ...
Image Credit: Image Source: Zee Odisha Desk

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Xi Jinping: ୧୧ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେରିକାରେ ଶି ଜିନପିଙ୍ଗ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରଳ ସ୍ୱାଗତ
2
3
4
5