/ପୁରୀ ହୋଟେଲରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼, ୭ ମାସର ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେନି! ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏହି ଭିଡିଓ...

ପୁରୀ: ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ହୋଟେଲରେ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖାଦ୍ୟରେ ଚୁଟି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ତାହାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ କହିବା ପରେ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ପରେ ହୋଟେଲର ସଟର ବନ୍ଦ କରି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି।
ଏଭଳି ଘଟଣା ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ‘ଦି ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ’ ହୋଟେଲରେ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମହୀଶୂରରୁ ୧୩ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସମୁଦ୍ରକୂଳ ବୁଲିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଏହି ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ।
ଖାଦ୍ୟରୁ ବାହାରିଲା ଚୁଟି, ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମାଡ଼ #purinews #OdishaNews pic.twitter.com/vUaIL7JEkW
— ZEE Odisha News (@ZeeOdisha) September 24, 2026
ଖାଇବା ସମୟରେ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରୁ ଚୁଟି ବାହାରିଥିଲା। ଏନେଇ ସେମାନେ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବଦଳାଇବାକୁ କହିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଖାଦ୍ୟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀ ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ବଦଳାଇବା ପରେ ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି କହିବାରୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ହୋଟେଲର ସଟର ବନ୍ଦ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିବା ଦମ୍ପତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମାଡ଼ରେ ମହୀଶୂରର ସି. ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ୨୩ ବର୍ଷୀୟା ପତ୍ନୀ ସୁସ୍ମିତା ଆର୍ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଘଟଣାର ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ଦିଗ ହେଉଛି, ସୁସ୍ମିତା ୭ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାଡ଼ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପେଟ ଟେବୁଲରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଖବର ପାଇ ପିସିଆର୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଘଟଣାର ମାରପିଟ ଦୃଶ୍ୟ ମୋବାଇଲ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମାରପିଟର କାରଣ, ଘଟଣାରେ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।