Add Zee Business As A Preferred Source
App

ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ TPCODL କର୍ମଚାରୀ, ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

ମୋଟ ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ କର୍ମଚାରୀ ସେମଧ୍ୟରୁ ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ TPCODL କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ODISHA ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ UPI କାରବାର ମାଧ୍ୟମରେ ୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 06, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 02:57 PM IST
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ TPCODL କର୍ମଚାରୀ, ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ TPCODL କର୍ମଚାରୀ, ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ
Odisha vigilance2 min ago
2
Odisha news1 hr ago
3
Gold rate today1 hr ago
4
Khan Sir Controversy2 hrs ago
5
pok3 hrs ago