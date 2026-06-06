କଟକ: TPCODL ଅଧୀନରେ ଥିବା ନରସିଂହପୁର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସେକ୍ସନର ଲାଇନ ମ୍ୟାନ-ଏ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମ ନିରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତ ନିକଟରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା ଏବଂ ନେବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ସୂଚନା ମୁତାବକ, ୧୧ KV ଲାଇନ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମି ଉପର ଦେଇ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଜମିରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା । ତେଣୁ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କା କରି, ଚାଷୀ ଜଣକ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ନରସିଂହପୁର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସେକ୍ସନର ଲାଇନ ମ୍ୟାନ-ଏ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମ ନିରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ, ଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ। ୨ ଜୁନ୍ ରେ ଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିରୁ ହଟାଇ ନୂତନ ଖୁଣ୍ଟ ଲଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ୟୁପିଆଇ କାରବାର ମାଧ୍ୟମରେ ୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ବାକି ୧୭,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ । ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଜମିରୁ ପୁରୁଣା ଖୁଣ୍ଟ ଉଠାଇ ନଥିଲେ।
ଚାଷୀ ବାକି ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ୧୭,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଆଲୋଚନା ପରେ, ଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ ଲାଞ୍ଚ ପରିମାଣକୁ ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ, ଚାଷୀ ଲାଇନ ମ୍ୟାନ-ଏ, ଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଇରାଣ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ଟିମ୍ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଗିରଫ କରିଛି। ଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଫାଶ ପରେ, DA ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ, କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପିଏସ୍ ମାମଲା ନଂ.୨୨ ତାରିଖ ୫-୬-୨୬, ୟୁ/ଏସ୍ ୭ ପିସି (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି।