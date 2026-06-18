Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Sital Sasthi Utsav: ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପାଳନ ପାଇଁ TPWODL ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନେଟୱାର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ

Sital Sasthi Utsav: ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପାଳନ ପାଇଁ TPWODL ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନେଟୱାର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ

Sital Sasthi Utsav: ନେଟୱାର୍କ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ନିୟୋଜିତ ରହିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ନିୟୋଜିତ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ୍ ବଣ୍ଟନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରକୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଏରେ ରଖାଯାଇଛି।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 18, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 05:05 PM IST
Sital Sasthi Utsav: ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପାଳନ ପାଇଁ TPWODL ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନେଟୱାର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Sital Sasthi Utsav: ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପାଳନ ପାଇଁ TPWODL ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନେଟୱାର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପ
Sital Sasthi Utsav8 min ago
2
Deepali Das24 min ago
3
Odia News46 min ago
4
Top 10 News Headlines1 hr ago
5
Job news2 hrs ago