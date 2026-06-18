Sital Sasthi Utsav: (ସମ୍ବଲପୁର) ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ବହୁଳ ଭାବରେ ପାଳିତ ପର୍ବ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀର ମହାନ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିରାପଦ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ (TPWODL) ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି। ଏହି ଉତ୍ସବର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଜଡିତ ବିଶାଳ ସାଧାରଣ ସମାବେଶକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି, TPWODL ସାରା ସହରରେ, ବିଶେଷକରି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମାର୍ଗ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ସଭାସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଣ୍ଟନ ନେଟୱାର୍କର ଏକ ବ୍ୟାପକ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ କରିଛି।
ଭିତ୍ତିଭୂମି ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ, TPWODL ୭୬ ଟି ଜୋଇଷ୍ଟ ପୋଲ ଏବଂ ୬୫ ଟି PSC ପୋଲ ସ୍ଥାପନ କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୧୬ ସର୍କିଟ କିଲୋମିଟର LT AB କେବୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ - ନନ୍ଦପଡ଼ା, ଝାରୁଆପଡ଼ା, ଫାସୋର କ୍ଲବ, ରାସ୍ତାଲିଆ, ମୋଦିପଡ଼ା, ପାଣି ଟାଙ୍କି, ପଟ୍ଟନାୟକ ପଡ଼ା, ଠେଲକୋପଡ଼ା, ଗୋଲ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମାପ୍ତ କରିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଇନ କ୍ଲିୟରାନ୍ସରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଆଣିଛି, ଯାହା ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ମହାନ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ସୁରକ୍ଷିତ ଗତିବିଧିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି।
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ୧୫ ଟି ଉଚ୍ଚ-ପାଦ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ବଣ୍ଟନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର (DTR) ବାଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମାର୍ଗରେ ୩୨୮ ଟି ପୋଲକୁ କଭର କରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯାନ ସମୟରେ, ଅସୁରକ୍ଷିତ କେବୁଲ ସନ୍ଧିଗୁଡ଼ିକୁ ଅପସାରଣ କରାଯାଇ ପ୍ରାଧିକରଣ କରାଯାଇଥିବା ନୀଳ କେବୁଲ ସହିତ ବଦଳାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ପୋଲରେ ବଣ୍ଟନ ବାକ୍ସ (DBs) ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେବା ସଂଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ବାକ୍ସଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯାଇଛି, ଯାହା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସହରର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିଛି।
ଏହା ସହିତ, TPWODL ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ନିରନ୍ତର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆକସ୍ମିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ନେଟୱାର୍କ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ନିୟୋଜିତ ରହିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ନିୟୋଜିତ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ୍ ବଣ୍ଟନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରକୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଏରେ ରଖାଯାଇଛି।
ଏହି ଅବସରରେ TPWODLର ସିଇଓ ପରବୀନ ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି, “ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ କେବଳ ଏକ ପର୍ବ ନୁହେଁ; ଏହା ଏକ ଭାବନା ଯାହା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଥାଏ। TPWODLରେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଯେ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଏବଂ କୌଣସି ବାଧା ବିନା ପାଳନ କରିପାରିବେ। ଆମର ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନେଟୱାର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନାଗରିକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ଉତ୍ସବ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ।”
TPWODL ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାନଦଣ୍ଡ ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ଏହା ସେବା କରୁଥିବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଠନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ।