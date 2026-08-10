Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଚାପି ହୋଇ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Odisha News: ଶ୍ରାବଣର ଦ୍ବିତୀୟ ସୋମବାରରେ ଘଟିଲା ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିପାଟଣା ଥାନା ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଆପୁରବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପୋଖରୀକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 10, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 03:20 PM IST
Odisha News: ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଚାପି ହୋଇ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
Image Credit: ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଆଧାର କାର୍ଡ ଭଳି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପରିଚୟ ପତ୍ର, ହେବ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଆଇଡି
2
3
4
5