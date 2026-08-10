Odisha News: ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଚାପି ହୋଇ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Odisha News: ଶ୍ରାବଣର ଦ୍ବିତୀୟ ସୋମବାରରେ ଘଟିଲା ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିପାଟଣା ଥାନା ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଆପୁରବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପୋଖରୀକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ,ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଇଞ୍ଜିନ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯାହାଫଳରେ ଡ୍ରାଇଭର ତଳେ ଚାପି ହୋଇଗଲେ। ଭାରୀ ଇଞ୍ଜିନ୍ ତଳୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ତିନି ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିଲା।ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବାଲିପାଟଣା ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆହତ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ବାଲିପାଟଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।ମୃତକଙ୍କ ନାମ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ କାଣ୍ଡି। ଯିଏକି ମାର୍ଥାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଲୋଇ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଗଭୀର ପୋଖରୀରୁ ପୀଡିତ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ ଉଭୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି।